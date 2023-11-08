08.11.2023, 12:30
ФОТО | Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном платье за 9000 евро(2)
ФОТО: | Shutterstock
Телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном наряде почти за 9000 евро. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в соцсетях.
На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в коричневом бархатном платье бренда Schiaparelli, стоимость которого на официальном сайте марки составляет 8900 евро.
Предмет гардероба был оформлен обнажающим грудь вырезом и украшением в районе шеи, представляющим собой золотистую цепочку с кулоном в форме губ.
Кроме того, журналистка надела пиджак в подобном стиле и дополнила образ туфлями с носами в виде позолоченных пальцев и кольцом с жемчугом и изображением человеческого глаза. Так, цена последнего равняется 1350 евро.