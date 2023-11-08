ФОТО | Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном платье за 9000 евро

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в коричневом бархатном платье бренда Schiaparelli, стоимость которого на официальном сайте марки составляет 8900 евро.

Предмет гардероба был оформлен обнажающим грудь вырезом и украшением в районе шеи, представляющим собой золотистую цепочку с кулоном в форме губ.

Кроме того, журналистка надела пиджак в подобном стиле и дополнила образ туфлями с носами в виде позолоченных пальцев и кольцом с жемчугом и изображением человеческого глаза. Так, цена последнего равняется 1350 евро.