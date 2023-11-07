Сумки за несколько тысяч евро: в Эстонии начали продавать еще один известный люксовый бренд

В столичном бутике в центре Таллинна с недавнего времени продается итальянский люксовый бренд Fendi, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха. Он известен своими сумками, за которыми неустанно охотятся модницы, и легендарным принтом из буквы „F“.

В бутике Nude можно приобрести одежду и сумки бренда. Однако цены на заветные сумки начинаются от тысячи евро и выше. Например, сумка Fendi, как у модели Агне Вахер на видео ниже, стоит более двух тысяч евро.