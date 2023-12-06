Так нельзя себя вести: 10 наказаний, которые ломают детскую психику

Последствия: отсутствие границ между можно и нельзя, ведь этому ребенка не научили. Игнорирование свидетельствует о родительском эмоциональном отвержении, личность ребенка как бы „стирают“. Родители снижают его самооценку, учат не любить себя, делают психологически слабым и уязвимым. Вырастают люди, которые не могут самостоятельно принять решение.

Это очень удобный способ не тратить свои силы на объяснение. Как бы некоторые из родителей ни защищали этот метод, игнор — это чистой воды обида на маленькое дитя. Вырастая, ребенок запоминает это молчание на всю жизнь. И будут копиться обиды на родителей.

С ребенком перестают разговаривать, замечать. Не отвечают на вопросы и просьбы, как будто его не существует. Излюбленный метод некоторых взрослых показать свою правоту, считая, что есть виновная сторона, которая больше прав не имеет.

Последствия: воспитание в системе „Кто сильнее, тот и прав“. Ложь, месть тем, кто слабее, перекладывание вины на другого. Девочки, которых били отцы, очень тяжело выстраивают потом семейную жизнь с мужчиной. Мальчики вынуждены бороться со скрытой агрессией. Есть ряд исследований в США о прямой зависимости физических наказаний и смены сексуальной ориентации.

Однозначно, бить детей нельзя. Иногда самым болезненным считается даже не ремень по попе, а пощечина. Родительская рука — это поддержка, любовь, тепло, ласка. Но не причинение физической боли. Это обидно, унизительно и подрывает доверие ребенка к родителям.

Детский психолог Наталья Перфильева рассказала Wday о десяти типах наказаний, которые дают совсем не тот эффект, какой хотелось бы. А все потому, что они слишком тяжелы для детской психики.

Сын первый раз вас обманул. Или подрался в школе. Дочь не вымыла посуду, как обещала, и взяла без спроса мамину сумочку. Все эти шалости, конечно, требуют немедленного внимания и объяснения. А иногда и четко оговоренного наказания. Но что если наказание, проявленное в определенной форме, может навсегда травмировать психику ребенка? Или запомнится на всю жизнь? Ведь детские обиды очень тяжело отпускаются.

Получил двойку — читаешь сто страниц. Опоздал в школу — зубришь стихи. Не погулял с собакой — моешь пол во всей квартире. Знакомо? Если да, то перестаньте немедленно. Если вы приучили первоклашку читать из-под палки, если это занятие превратилось для него в наказание, то он никогда не полюбит книги.

Последствия: часто подобные наказания наносят глубокую психологическую травму. Они совершенно не дают правильную оценку происходящему. Такие вещи ребенок будет помнить всю жизнь, более того — станет бояться публичности, взаимодействия с людьми, страдать социопатией.

Нельзя ругать ребенка перед учителем, классом, другим ребенком. Пусть извинится, если виноват. На этом ваша задача выполнена. Остальное — дома! Вы — стена. И что бы ни сделал ваш малыш или школьник, он все равно любимый.

Взрослые прибегают к публичным наказаниям из-за внутреннего ощущения своего бессилия и невозможности повлиять на ситуацию. Смотрите, мол, какой у меня скверный ребенок. Цель такой „публичной порки“ — вызвать чувство стыда у сына или дочери. В результате ребенок начинает думать, что защиты в виде родителей больше нет.

Последствия: „звуковое“ давление на ребенка обязательно проявится в его поведении с окружающими: он станет раздражительным, боязливым, замкнутым. Во взрослой жизни ребенок будет себя отвергать и ненавидеть, вспоминая все эпитеты кричащего родителя: тупой, дурак, безмозглый, сумасшедший. Ведь любой человек делает с собой в психологическом плане ровно то, что с ним делали в детстве его родители.

Но важно помнить, что крик всегда вызывает реакцию хотя бы секундного испуга у любого человека, даже взрослого и опытного. За испугом следует торможение психологической активности, ступор, замирание. Запомните, когда вы кричите, ребенок не слышит, что вы ему говорите. Он просто боится.

Все мы люди. После тяжелого рабочего дня вдруг обнаруживаем, что ребенок не садился за уроки, а весь день смотрел мультфильмы. Или не может успокоиться, бегая по квартире. И в раздраженном состоянии уже не контролируем себя, переходя на крик и меткие слова.

Если работа по дому для него — плата за проступок, то вряд ли он когда-нибудь предложит вам свою помощь. Все, чем вы наказываете, должно быть добровольным. Ребенок вас потом не простит! Ведь вы отняли у него радость. Радость чтения, радость чистой комнаты, радость от поэтических строк…

Последствия: подобные наказания могут на всю жизнь закрепить негативное отношение к труду, учебе и чтению. Так люди становятся безответственными и ленивыми.

Наказание за хорошее

Это самое обидное для ребенка. Представим ситуацию: маленькая Маша научилась в детском саду вырезать ножницами кружочки и составлять из них аппликации. Вместо бумаги Машенька нашла новые обои. Не все сразу получилось, так что ушло полрулона.

Но зато какой красивой получилась полянка из ромашек для мамы на 8 Марта! С гордостью и теплотой она несет этот подарок маме… И слышит в ответ крик и ругательства, ее отшлепали и поставили в угол. Такая реакция запомнится надолго. Скорее, даже навсегда.

Последствия: очень сильная детская обида. Нежелание отдавать, дарить, приносить радость, заниматься творчеством.

Изоляция, запирание в комнате

Часто, чтобы прекратить затянувшуюся детскую истерику, родители закрывают его в комнате, ванной, на кухне. Ребенок продолжает плакать и кричать, но вскоре успокаивается и даже засыпает. Уважаемые родители, малыш просто устал, испугался, наплакался. Но ничего не понял! Это не метод и очень плохое наказание в плане последствий.

Также не нужно забывать об индивидуальных различиях детей. Если в изоляции оказывается ребенок, склонный к клаустрофобии, такое наказание превращается в самую жестокую пытку и может спровоцировать нервный приступ.

Последствия: закрытые двери и выключенный свет еще долго будут преследовать ребенка. Во снах, переживаниях, в том же самом лифте. Это страх. Неврастения. Другая сторона последствий такого наказания — проявление жестокости, бойкотирование кого-то.

Лишение необходимых вещей