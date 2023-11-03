ДО и ПОСЛЕ | „На весах наконец красивое двузначное число!“ Кристина Пяртельпоэг откровенно рассказала о борьбе с лишним весом

29-летняя Кристина выросла в Таллинне и ее путь в славе - сейчас девушка не только блогер, но еще и радиоведущая и телезвезда - был непростым. В 17 лет она бросила гимназию и начала жить самостоятельной жизнью. Из-за своей необычной для Эстонии внешности она получала много язвительных комментариев - как из-за цвета кожи, так и из-за своего веса.

Девушка призналась, что в подростковом возрасте, когда начала набирать вес, то пыталась сидеть на диетах и в итоге заработала расстройство пищевого поведения. Когда ей уже было больше 20, то она приняла себя такой как есть, смирившись с мыслью, что никогда не будет худышкой. Однако из-за этого появилась новая проблема - Кристина перестала замечать, что все прибавляет и прибавляет в весе.

Сколько же она весила в начале года до похудения и операций? „У женщин невежливо спрашивать о весе, но в общем-то мне все равно - могла бы назвать цифру, но что это даст? Могу сказать, что сейчас - красивое двузначное число“, - ответила Кристина.

Перед тем, как сделать пластику живота за 7000 евро, девушка потеряла 16 килограммов. По ее словам, к сегодняшнему дню она скинула еще несколько. Кроме пластики она также сделала операцию по уменьшению груди и липосакцию подбородка.

„Как человек я не поменялась. Я все еще тот же человек, независимо от того, что мой живот теперь стройнее. Я смотрела старые фотографии и передачи... Сейчас я выгляжу практически так, как я годами представляла у себя в голове“, - признается Кристина.

Смотрите, как выглядела девушка до и после: