Модно и экологично: бренд Diana Arno и стилист Светлана Агуреева приглашают на воркшоп по созданию брошей

9 ноября в 19:00 Светлана Агуреева приоткроет двери в захватывающий мир аксессуаров, расскажет занятные факты об истории брошей и даст советы о том, как подчеркнуть свою естественную красоту с помощью аксессуаров.

В этот вечер никто не уйдет с пустыми руками - в завершении вечера пройдет воркшоп, на котором каждый сможет сам создать уникальную брошь для себя (или же в подарок) из остатков ткани, ранее использованной для пошива коллекций Diana Arno.

Бренд и пытается производить свои коллекции как можно более экологичным путем, но тем не менее за года в ателье накопилось достаточно остатков тканей, пуговиц, лент и прочих материалов, в которые теперь можно будет вдохнуть новую жизнь.

Светлана работает стилистом в кино, на телевидении и рекламе уже более десяти лет и знает, что одна маленькая или не совсем маленькая брошь может стать идеальным завершением любого образа. Помимо работы стилистом она также занимается апсайклингом и использует винтажные вещи для создания совершенно новой и необычной одежды.

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P.S. Следующее мероприятие в шоуруме Diana Arno пройдет уже 30 ноября - под руководством Алины Атлас, талантливого флориста, автора самых стильных букетов в Таллинне и основательницы Atlas & May Flowers, начнется подготовка к прекрасным зимним праздникам. Алина научит участников декорировать вазы и создавать стильные композиции, которые украсят и привнесут волшебное настроение в любой дом. Созданное собственноручно творение еще долго будет радовать глаз и гостей в эту праздничную пору.