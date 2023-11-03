Модно и экологично: бренд Diana Arno и стилист Светлана Агуреева приглашают на воркшоп по созданию брошей(1)
Эстонский бренд Diana Arno запускает серию модных мероприятий, на которых любой желающий сможет почувствовать себя дизайнером. Уже скоро вместе со стилистом Светланой Агуреевой в шоуруме Diana Arno пройдет воркшоп по созданию брошей из остатков ткани от коллекций бренда.
9 ноября в 19:00 Светлана Агуреева приоткроет двери в захватывающий мир аксессуаров, расскажет занятные факты об истории брошей и даст советы о том, как подчеркнуть свою естественную красоту с помощью аксессуаров.
В этот вечер никто не уйдет с пустыми руками - в завершении вечера пройдет воркшоп, на котором каждый сможет сам создать уникальную брошь для себя (или же в подарок) из остатков ткани, ранее использованной для пошива коллекций Diana Arno.
Бренд и пытается производить свои коллекции как можно более экологичным путем, но тем не менее за года в ателье накопилось достаточно остатков тканей, пуговиц, лент и прочих материалов, в которые теперь можно будет вдохнуть новую жизнь.
Светлана работает стилистом в кино, на телевидении и рекламе уже более десяти лет и знает, что одна маленькая или не совсем маленькая брошь может стать идеальным завершением любого образа. Помимо работы стилистом она также занимается апсайклингом и использует винтажные вещи для создания совершенно новой и необычной одежды.
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P.S. Следующее мероприятие в шоуруме Diana Arno пройдет уже 30 ноября - под руководством Алины Атлас, талантливого флориста, автора самых стильных букетов в Таллинне и основательницы Atlas & May Flowers, начнется подготовка к прекрасным зимним праздникам. Алина научит участников декорировать вазы и создавать стильные композиции, которые украсят и привнесут волшебное настроение в любой дом. Созданное собственноручно творение еще долго будет радовать глаз и гостей в эту праздничную пору.