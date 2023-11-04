Мать решила оставить сына-подростка одного на неделю и вызвала споры в сети

По словам женщины, ее сын сам выразил желание не ехать на отдых вместе с родителями. Матери не очень понравилось это, но все же она решила оставить сына одного на неделю, пишет „Рамблер“.

„Я не беспокоюсь о том, что он будет устраивать вечеринки – он еще не в той фазе. Его друзья всегда рядом, а бабушки и дедушки живут в 10 минутах езды от нас“, – пояснила мать.

Многие родители оказались шокированы этим: они высказали опасения по поводу того, что мальчик-подросток будет целую. неделю гулять без присмотра взрослых.

Больше всего женщину беспокоит вопрос, не будет ли сын чувствовать себя одиноко. Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни согласились с тем, что в 16 лет ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы позаботиться о себе. Другие же уверены, что без инцидентов не обойдется:

„Я бы не оставила своего 16-летнего ребенка на целую неделю, но, возможно, ваш ребенок разумнее моего“, - написала одна женщина.

„Я встретила нескольких 16-летних подростков, которые затопили ванну, забыли запереть заднюю дверь, и дом был ограблен. После этого они устроили небольшое собрание, которое превратилось в эпическую вечеринку, а затем приехала полиция“, - добавила другая.

А что думаете вы, дорогие читатели - оставили бы своего ребенка-подростка дома одного?