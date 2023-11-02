Что такое выгорание, откуда оно взялось и как понять, что пора остановиться?

Чтобы понять, что с ним произошло, Фройденбергер занялся психоанализом — записывал на магнитофон свои слова, а затем прослушивал их, как будто был пациентом сам для себя. В 1974 году он опубликовал статью „Выгорание персонала“, в которой указал, что эта тенденция является проблемой для старательных сотрудников и ловушкой для медицинской профессии: „Мы работаем слишком долго и слишком много. Мы чувствуем давление, чтобы помогать и отдавать другим“. Психолог, исследователь, практик Мария Абелтина подтверждает феномен выгорания как среди медиков, так и среди психологов: „Когда мы поступали на психологический факультет, нас спрашивали: „Почему вы выбрали эту область?“. Многие отвечали, что хотят помогать людям, а когда их спрашивали, хотят ли они решать собственные проблемы, часто не признавались в этом. Так было и со мной. Но чем больше проходит времени, тем больше кажется, что выбор вопросов для исследования во многом связан и с личными проблемами. Моя первая курсовая работа была посвящена феномену любви, а много лет спустя, в кандидатской диссертации, она была посвящена выгоранию. В каком-то смысле это история обо мне. Неудивительно, что история феномена выгорания также тесно связана с опытом работы Фройденбергера“.

Фройденбергер работал по 10 часов в день в своей частной медицинской практике, а после этого стал волонтером в больнице Святого Марка. Он работал с молодыми людьми в клинике больницы, помогая им во всем — от зубных инфекций до наркозависимости. „Их проблемы и борьба стали моими“, — писал он. Работа до рассвета, несколько часов сна, и на следующий день все по новой. Примерно через год такого режима работы Фройденбергер сам „сломался“ и, не в силах даже встать с постели, сравнил себя со сгоревшим зданием. Выгорел.

Ничто не возникает из ниоткуда, и феномен выгорания возник не на пустом месте. Термин „выгорание“ в качестве неформального обозначения был использован американским психологом Гербертом Фройденбергером в начале 1970-х годов (дальнейшее развитие концепция получила у академического исследователя и социального психолога Кристины Маслак). Существует версия, что Фройденбергер позаимствовал это название у наркоманов, которые использовали его для описания вен наркозависимых — при длительном приеме наркотиков они становятся непригодными и как бы перегоревшими.

Современный синдром?

Психолог продолжает: „Даже сегодня мы понимаем, что у Фройденбергера была огромная перегрузка. Это были 70-е годы, поэтому я не могу сказать, что профессиональное выгорание — это синдром XXI века. Скорее, это осознанная проблема XX века. Сказать, было ли такое явление раньше, мы не можем, потому что пока не было придумано название, но этот феномен никто не обращал внимания. Мы знаем, что в начале исследования касались тех сотрудников, которые работают с людьми и подвержены высокому риску выгорания — медиков, педагогов и представителей других помогающих профессий, включая психотерапевтов, психологов, социальных работников и работников кадровых служб. Однако все это уходит в прошлое, и сейчас уже понятно, что выгорание может произойти в любой профессии. Во многом это зависит и от того, как „построено“ рабочее место. Причина, по которой медицина и другие помогающие или образовательные профессии подвержены большему риску, заключается в том, что на такой работе почти всегда требуют работать больше, чем предусмотрено должностной инструкцией.

Я бы сказала, что понятие „выгорание“ довольно старое. Первые исследования пытались понять, что это такое, как его измерить, характерно ли оно для определенных профессий или применимо к обществу в целом. Сейчас все чаще говорят о выгорании и в других сферах жизни. Например, о родительском выгорании, а также о выгорании в партнерских отношениях. Во время пандемии эта ситуация обострилась: сферы жизни сильно слились. Я живу дома, работаю из дома и присматриваю за детьми… В какой же сфере я выгораю?“.

Скорее всего, выгорание было всегда