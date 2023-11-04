Вы тоже это делаете: 5 ошибок в ношении шарфа, которые портят даже идеальный образ
На что обратить внимание при подборе самого теплого аксессуара? Рассказывает Wday.
Погода в последние дни заставляет нас утепляться. Когда на улице ветер, снег и дождь, без шарфа не обойтись. Сейчас этот предмет гардероба — один из самых важных частей образа, без него буквально никуда. Однако именно он может все испортить. Из-за того, что шарф обычно находится у лица, ошибки в выборе видны сразу. Если вы хотите даже в верхней одежде выглядеть стильно, обратите внимание на самые распространенные ошибки.
Излишний объем
Понятно, что в холодную и дождливую погоду хочется укутаться в самый большой шарф в гардеробе, чтобы согреться и чувствовать себя комфортно на улице. Но чаще всего это выглядит странно и небрежно. Особенно, если весь образ состоит из вещей по фигуре.
Если на вас элегантное пальто или куртка, подобный шарф может все испортить. Кроме того, объем в области шеи может обезобразить любую фигуру. Сохранение тепла возможно и без большого объема. Если выбрать шарф из натуральных материалов, он может согревать не хуже, и при этом быть совсем небольшим.
Катышки и грязь
Шарф мы носим совсем близко к лицу. Поэтому очень важно, чтобы предмет гардероба был чистым. Остатки косметики, влага от осадков, частички еды, которые остались от перекуса на улице, — все это может оставаться на ткани. Грязь может провоцировать проблемы с кожей, да и заметно „дешевит“ образ.
Из-за того, что шарф расположен у лица, окружающие обращают на него внимание в первую очередь. Поэтому необходимо внимательно следить за его состоянием: стирать и вовремя убирать катышки, если они появляются.
Слишком сложный узел
Иногда хочется сделать образ интереснее при помощи необычного расположения шарфа. Кажется, что оригинальная деталь может быть отличной заменой аксессуарам. Однако не всегда подобные эксперименты выглядит удачно. Подобный элемент у лица может отвлекать внимание и смотреться странно.
Более того, чаще всего этот элемент одежды мы надеваем непосредственно перед выходом. Поэтому лучше отказаться от замысловатых способов завязывания шарфа, вроде косы или морского узла. Подберите оптимальный способ, который вы сможете быстро повторить в любой ситуации.
Заправлять под одежду
На первый взгляд, если убрать шарф под одежду, это может убрать ненужную небрежность. Однако вместо аккуратного образа в итоге получается только излишний объем под одеждой. А это может по-настоящему испортить аутфит, особенно если заправить шарф со спины. Лишняя ткань сзади или в области груди для окружающих выглядит как горб и визуально добавляет лишние килограммы.
Неподходящий материал
В период холодного времени года шарф — один из самых важных элементов одежды. Поэтому не стоит ограничиваться одним вариантом в гардеробе. Ткань должна подходить к остальной верхней одежде и соответствовать погоде. Так что стоит заранее подобрать шарф ко всем элементам верхней одежды. Обратите внимание, как материалы сочетаются друг с другом. Иначе подобное несоответствие будет бросаться в глаза.
С середины осени без шарфа не обойтись. Подобную сезонную особенность повседневного гардероба стоит использовать по максимуму. Поэтому важно обращать внимание на материал, фактуру, совместимость с тканью верхней одежды. Шарф может как облагородить комплект одежды, так и полностью испортить. Если утеплиться правильно, образ будет выглядеть элегантнее.