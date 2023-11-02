ФОТО | Платья Каллас и Кальюлайд, галстук Кариса! Не пропустите - на благотворительный аукцион выставлено более 700 вещей

Организаторы инициативы поставили себе цель собрать 500 вечерних платьев и галстуков от эстонских дизайнеров и не только, но в итоге эстоноземельцы пожертвовали более 700 различных вещей для благотворительного аукциона.

Весь доход с продажи будет передан Эстонскому раковому союзу (Eesti Vähiliit) на покупку мобильного компьютерного томографа, необходимого для ранней диагностики рака.

Среди пожертвованных платьев много тех, которые в свое время побывали на президентском приеме, а также творчество признанных эстонских дизайнеров: Кирилла Сафонова, Tallinn Dolls, Liina Stein, Riina Põldroos и т.д. Это отличная возможность, ведь стартовая цена на некоторые вещи составляет лишь малую долю от оригинальной стоимости - например, в случае шелковых платьев от Танеля Веэнре или платья от Виктории Бекхэм.

Среди пожертвовавших свою одежду на благотворительность немало известных личностей. Например, Керсти Кальюлайд пожертвовала свое платье, которое шили специально для нее. Президентская чета Алара и Сирье Карисов также не остались в стороне - они пожертвовали платье и галстук, к которым прилагаются открытки, подписанные ими собственноручно.

Также в акции приняли участие другие известные личности, от политиков и спортсменов до певцов и актеров: Кая Каллас, Анне Вески, Иво Линна, Анетт Контавейт, Лийна Керсна, Хейди Пурга, Андрус Ансип с женой и многие другие.

Все платья и другие элементы одежды будут выставлены на аукцион 4 и 5 ноября на онлайн-платформе Osta.ee - ознакомиться со всеми лотами уже сейчас можно здесь. Аукцион начнется в полночь 14 ноября и завершится в 22:00 5 ноября.

У каждого лота указан размер, а у некоторых также бренд/дизайнер и тот, кому эта вещь принадлежала. Поэтому в списке легко можно найти одежду от любимой звезды или же вещи от президента и премьер-министра.

Смотрите галерею и не забудьте поучаствовать в аукционе!