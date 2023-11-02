ФОТО | Платья Каллас и Кальюлайд, галстук Кариса! Не пропустите - на благотворительный аукцион выставлено более 700 вещей(1)
1 ноября в Теллискиви прошел необычный модный показ „500 платьев и галстуков“, на котором была представлена благотворительная инициатива. Люди со всей Эстонии, в том числе и довольно известные, пожертвовали свои платья и другую одежду от эстонских дизайнеров, которая позже будет выставлена на аукцион. Да, у вас есть шанс приобрести вещь, принадлежавшую президенту!
Организаторы инициативы поставили себе цель собрать 500 вечерних платьев и галстуков от эстонских дизайнеров и не только, но в итоге эстоноземельцы пожертвовали более 700 различных вещей для благотворительного аукциона.
Весь доход с продажи будет передан Эстонскому раковому союзу (Eesti Vähiliit) на покупку мобильного компьютерного томографа, необходимого для ранней диагностики рака.
Среди пожертвованных платьев много тех, которые в свое время побывали на президентском приеме, а также творчество признанных эстонских дизайнеров: Кирилла Сафонова, Tallinn Dolls, Liina Stein, Riina Põldroos и т.д. Это отличная возможность, ведь стартовая цена на некоторые вещи составляет лишь малую долю от оригинальной стоимости - например, в случае шелковых платьев от Танеля Веэнре или платья от Виктории Бекхэм.
Среди пожертвовавших свою одежду на благотворительность немало известных личностей. Например, Керсти Кальюлайд пожертвовала свое платье, которое шили специально для нее. Президентская чета Алара и Сирье Карисов также не остались в стороне - они пожертвовали платье и галстук, к которым прилагаются открытки, подписанные ими собственноручно.
Также в акции приняли участие другие известные личности, от политиков и спортсменов до певцов и актеров: Кая Каллас, Анне Вески, Иво Линна, Анетт Контавейт, Лийна Керсна, Хейди Пурга, Андрус Ансип с женой и многие другие.
Все платья и другие элементы одежды будут выставлены на аукцион 4 и 5 ноября на онлайн-платформе Osta.ee - ознакомиться со всеми лотами уже сейчас можно здесь. Аукцион начнется в полночь 14 ноября и завершится в 22:00 5 ноября.
У каждого лота указан размер, а у некоторых также бренд/дизайнер и тот, кому эта вещь принадлежала. Поэтому в списке легко можно найти одежду от любимой звезды или же вещи от президента и премьер-министра.
Смотрите галерею и не забудьте поучаствовать в аукционе!
„Реакция на призыв жертвовать платья и галстуки была поразительной, и уже в конце сентября стало понятно, что в этом году мы соберем более 500 пожертвований. Мы просто не смогли отказать людям, которые искренне и от всего сердца предлагали пожертвования. Теперь мы ради благородной цели постараемся за одни выходные продать чуть менее 700 предметов одежды“, – рассказала организатор аукциона Катри Линк.
По словам Линк, состоящая из добровольцев команда за последние четыре недели рассмотрела, описала, сфотографировала, измерила и определила в продажу 672 прекрасных платья и галстука, и каждый из этих предметов одежды заслуживает больше праздников, особых моментов и новых хозяев, поскольку все они обладают большим потенциалом дарить радость и радовать глаз.
„Мы не только преследуем цель собрать средства на невероятно важный для борьбы с раком аппарат, а также стремимся пропагандировать повторное использование праздничной одежды в Эстонии. Аукцион всем нам дает возможность сделать свой вклад. На сегодняшний день более 700 жителей Эстонии воспользовались возможностью поддержать инициативу, пожертвовав платья и галстуки. Новая возможность принять участие в этой чудесной акции – приобрести пожертвованные предметы, чтобы в предстоящем праздничном сезоне они радовали вас или кого-то другого“, – добавила Линк.