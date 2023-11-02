Мода и стиль
02.11.2023, 11:15

ФОТО | Стилист Александр Рогов назвал главный тренд ноября

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ФОТО: @alexandrrogov

Звездный стилист Александр Рогов назвал монохром главным трендом последнего месяца осени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

„Один из трендов стритстайла — монохромные образы! Как вам? Практикуете?“ — написал Рогов.

Эксперт представил восемь вариантов монохромных образов со съемки стритстайла, которые будут актуальны в ноябре.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.

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RusDelfi
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