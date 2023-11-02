ФОТО | Стилист Александр Рогов назвал главный тренд ноября

„Один из трендов стритстайла — монохромные образы! Как вам? Практикуете?“ — написал Рогов.

Эксперт представил восемь вариантов монохромных образов со съемки стритстайла, которые будут актуальны в ноябре.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.