02.11.2023, 11:15
ФОТО | Стилист Александр Рогов назвал главный тренд ноября(1)
ФОТО: @alexandrrogov
Звездный стилист Александр Рогов назвал монохром главным трендом последнего месяца осени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
„Один из трендов стритстайла — монохромные образы! Как вам? Практикуете?“ — написал Рогов.
Эксперт представил восемь вариантов монохромных образов со съемки стритстайла, которые будут актуальны в ноябре.
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.