Всемирное исследование сна: сколько часов люди в среднем спят?
Технологическая компания Samsung проанализировала данные о сне пользователей своих смарт-часов, где в общей сложности было зафиксировано 716 миллионов ночей сна. Данные показывают, что, хотя люди все больше интересуются качественным сном, общее реальное качество сна людей скорее ухудшается.
„Количество людей, которые хотя бы раз в неделю следят за своим сном с помощью смарт-часов, за последние два года выросло на 182%. Поскольку смарт-часы помогают отслеживать как продолжительность сна, так и его качество, это дает нам хорошую возможность изучить, как именно люди спят и каково качество их сна. Для этого мы проанализировали данные о 716 миллионах ночей сна пользователей часов Samsung Galaxy Watch, что является одним из крупнейших когда-либо проводившихся в мире исследований сна“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Кирилл Козлов.
Данные показывают, что люди во всем мире спят в среднем по 6 часов 59 минут за ночь – то есть средняя продолжительность ночного сна упала ниже 7 часов, что является минимумом, рекомендованным, например, американским фондом National Sleep Foundation. Годом ранее средняя продолжительность ночного сна людей во всем мире составляла 7 часов 3 минуты.
Кроме того, данные демонстрируют, что время бодрствования в период сна также увеличилось, а это указывает на ухудшение качества сна. Это означает, что люди чаще просыпаются ночью и спят не так глубоко.
„Однако хорошая новость для жителей Эстонии и других европейцев заключается в том, что люди в нашем регионе спят дольше всех, в среднем по 7 часов 14 минут каждую ночь. В Северной Америке люди спят в среднем 7 часов в сутки, в Латинской Америке 6 часов 53 минуты, на Ближнем Востоке 6 часов 46 минут, а меньше всего спят ночью люди, живущие в Азии – в среднем всего 6 часов 34 минуты“, - сказал Козлов.
В ходе исследования также оценивалась эффективность сна людей. Для этого был создан специальный индекс, включающий время, реально проведенное во сне, и время, просто проведенное ночью в постели. Общий вывод таков: эффективность сна у людей снижается, они проводят больше времени в постели бодрствуя и меньше времени на самом деле спят.
Согласно исследованию, больше всего эффективность сна снизилась у женщин, но снижение продолжается и у мужчин. Чем старше люди, тем хуже качество их сна. Данные показывают, что эффективность сна снижается среди людей в целом, и эта тенденция одинакова во всем мире и среди всех демографических групп.
Помимо прочего, смарт-часы помогают измерить недосыпание, то есть понять, насколько меньше человек спит в будние дни по сравнению с выходными. Наибольший дефицит сна наблюдается у молодых людей (в возрасте 20–29 лет) – они дольше не ложатся спать на рабочей неделе и больше спят на выходных. У пожилых людей (60+ лет) наименьший дефицит сна, что, вероятно, объясняется более стабильным графиком сна, поскольку люди не так много ходят на работу или на учебу.
В рамках исследования компания Samsung проанализировала 716 миллионов ночей сна пользователей смарт-часов Samsung Galaxy Watch, записанных в приложении Samsung Health. Смарт-часы не являются медицинским устройством, но дают общее представление о связанных со здоровьем привычках человека. Если у вас есть проблемы со здоровьем, непременно следует проконсультироваться с врачом.