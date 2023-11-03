Всемирное исследование сна: сколько часов люди в среднем спят?

„Количество людей, которые хотя бы раз в неделю следят за своим сном с помощью смарт-часов, за последние два года выросло на 182%. Поскольку смарт-часы помогают отслеживать как продолжительность сна, так и его качество, это дает нам хорошую возможность изучить, как именно люди спят и каково качество их сна. Для этого мы проанализировали данные о 716 миллионах ночей сна пользователей часов Samsung Galaxy Watch, что является одним из крупнейших когда-либо проводившихся в мире исследований сна“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Кирилл Козлов.

Данные показывают, что люди во всем мире спят в среднем по 6 часов 59 минут за ночь – то есть средняя продолжительность ночного сна упала ниже 7 часов, что является минимумом, рекомендованным, например, американским фондом National Sleep Foundation. Годом ранее средняя продолжительность ночного сна людей во всем мире составляла 7 часов 3 минуты.

Кроме того, данные демонстрируют, что время бодрствования в период сна также увеличилось, а это указывает на ухудшение качества сна. Это означает, что люди чаще просыпаются ночью и спят не так глубоко.

„Однако хорошая новость для жителей Эстонии и других европейцев заключается в том, что люди в нашем регионе спят дольше всех, в среднем по 7 часов 14 минут каждую ночь. В Северной Америке люди спят в среднем 7 часов в сутки, в Латинской Америке 6 часов 53 минуты, на Ближнем Востоке 6 часов 46 минут, а меньше всего спят ночью люди, живущие в Азии – в среднем всего 6 часов 34 минуты“, - сказал Козлов.

В ходе исследования также оценивалась эффективность сна людей. Для этого был создан специальный индекс, включающий время, реально проведенное во сне, и время, просто проведенное ночью в постели. Общий вывод таков: эффективность сна у людей снижается, они проводят больше времени в постели бодрствуя и меньше времени на самом деле спят.