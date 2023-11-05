Три женских качества, которые привлекают статусных мужчин

Уют и забота

Сергею 45 лет и он управляет сразу несколькими компаниями, недостатка в деньгах не испытывает, однако даже при большом выборе женщин будет придирчиво оценивать каждую претендентку. На вопрос, что для него важно в идеальной спутнице, Сергей отвечает:

„Я довольно много времени провожу в разъездах, а потому хочется возвращаться в уютное место, где тебя ждут. Если женщина сама не может усидеть на месте и постоянно куда бежит — вечеринки, постоянные тусовки с подругами и всякое такое, мне становится не интересно. Меня такое поведение утомляет“. И действительно, как показывают опросы, с возрастом желание обрести „островок стабильности“ у мужчин только возрастает.

Женщина должна себя уважать

Мало кого может увлечь человек, который пытается самоутверждаться за счет окружающих, и мужчины особенно остро реагируют на такое поведение со стороны женщины. Сергей подтверждает:

„У большинства моих друзей рядом такие женщины, которые в любой момент могут собрать вещи и уйти из того комфорта, который дает их муж. Они не потерпят малейшего повышения голоса на них. У меня пока нет постоянной спутницы, но я бы точно не пропустил женщину со стержнем“.

Женщина знает, чем себя занять

Когда человек чем-то увлечен, он „заражает“ своей энергией и энтузиазмом других. На эту энергию мужчины слетаются как мотыльки на огонь. При этом чем именно женщина увлекается, не так важно, главное, чтобы ее занятие заряжало ее позитивными эмоциями и не наносило вреда всем вокруг.

„Это ведь круто, когда твоя женщина имеет свои увлечения и всегда знает, чем можно себя занять. Она так снимает стресс и в дом не несет весь этот негатив. Я только за“, — говорит наш „подопытный“ мужчина.