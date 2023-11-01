Три осенних завтрака, от которых не смогут оторваться даже дети-привереды

Каша с грушей и корицей

Что нам понадобится:

- Овсяные хлопья — 60 г.

- Молоко — 300 мл.

- Четверть чайной ложки корицы.

- Груша — 1 шт.

- Лимон — несколько долек.

Как готовим:

Смешиваем молоко, овсянку и корицу в небольшой кастрюле, ждем, пока все закипит и варим на среднем огне примерно семь минут. Режем грушу и разламываем лимонные дольки. Добавляем все в кашу и продолжаем варить еще пару минут. Готовую кашу посыпаем корицей.

Смузи из тыквы

Что нам понадобится:

- Консервированная тыква — 6 ст. л.

- Кокосовое молоко — ¾ стакана.

- Финик — 1 шт.

- Молотая корица — половина ч. л.

- Молотый перец (душистый) — половина ч. л.

- Молотая гвоздика — 1 щепотка.

- Крупная соль — 1 щепотка.

- Кокосовый йогурт по вкусу.

Как готовим:

Наверное, самый простой завтрак, когда хочется себя порадовать, но не особо хочется напрягаться с самого утра. Мы просто смешиваем все ингредиенты в блендере и подаем в высоком бокале с украшением в виде густого кокосового йогурта. Дети будут в восторге.

Овсяные блины с яблоками и корицей

Что нам понадобится:

- Овсяные хлопья — ¾ стакана.

- Мука — ¾ стакана.

- Молоко — 2 ст.л.

- Сливочное масло (растопленное) — 1 ст. л.

- Корица и мускатный орех — 1 щепотка.

- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

- Сода — 1,5 ч. л.

- Яблоко (очищенное, без сердцевины) — 1 шт.

- Яблочный сок — половина стакана.

- Коричневый сахар — 2 ст.л.

Как готовим:

Смешиваем овсяные хлопья, масло, молоко, муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускатный орех. Оставляем массу на несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Далее смешиваем яблочный сок, яблоко, сахар и доводим все до кипения. Понять, что все готово, можно по виду яблока — оно размягчится. Сама жидкость должна загустеть. Оставляем яблочную жидкость на некоторое время при комнатной температуре. Нагреваем чугунную сковороду, добавляем сливочное масло и выпекаем блинчики. Разогреваем духовку до 100 градусов и оставляем в ней готовые блинчики, пока вы готовите новые. Блины необходимо подавать теплыми. Сверху полейте готовые блинчики яблочным соусом.