Три осенних завтрака, от которых не смогут оторваться даже дети-привереды
Каждый родитель знает, как непросто бывает накормить малыша, особенно когда у того совсем плохое настроение. Чтобы взбодрить ребенка холодным осенним утром, да и себя заодно, Womanhit предлагает варианты завтрака, которые придутся по душе всей семье.
Каша с грушей и корицей
Что нам понадобится:
- Овсяные хлопья — 60 г.
- Молоко — 300 мл.
- Четверть чайной ложки корицы.
- Груша — 1 шт.
- Лимон — несколько долек.
Как готовим:
Смешиваем молоко, овсянку и корицу в небольшой кастрюле, ждем, пока все закипит и варим на среднем огне примерно семь минут. Режем грушу и разламываем лимонные дольки. Добавляем все в кашу и продолжаем варить еще пару минут. Готовую кашу посыпаем корицей.
Смузи из тыквы
Что нам понадобится:
- Консервированная тыква — 6 ст. л.
- Кокосовое молоко — ¾ стакана.
- Финик — 1 шт.
- Молотая корица — половина ч. л.
- Молотый перец (душистый) — половина ч. л.
- Молотая гвоздика — 1 щепотка.
- Крупная соль — 1 щепотка.
- Кокосовый йогурт по вкусу.
Как готовим:
Наверное, самый простой завтрак, когда хочется себя порадовать, но не особо хочется напрягаться с самого утра. Мы просто смешиваем все ингредиенты в блендере и подаем в высоком бокале с украшением в виде густого кокосового йогурта. Дети будут в восторге.
Овсяные блины с яблоками и корицей
Что нам понадобится:
- Овсяные хлопья — ¾ стакана.
- Мука — ¾ стакана.
- Молоко — 2 ст.л.
- Сливочное масло (растопленное) — 1 ст. л.
- Корица и мускатный орех — 1 щепотка.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Сода — 1,5 ч. л.
- Яблоко (очищенное, без сердцевины) — 1 шт.
- Яблочный сок — половина стакана.
- Коричневый сахар — 2 ст.л.
Как готовим:
Смешиваем овсяные хлопья, масло, молоко, муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускатный орех. Оставляем массу на несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Далее смешиваем яблочный сок, яблоко, сахар и доводим все до кипения. Понять, что все готово, можно по виду яблока — оно размягчится. Сама жидкость должна загустеть. Оставляем яблочную жидкость на некоторое время при комнатной температуре. Нагреваем чугунную сковороду, добавляем сливочное масло и выпекаем блинчики. Разогреваем духовку до 100 градусов и оставляем в ней готовые блинчики, пока вы готовите новые. Блины необходимо подавать теплыми. Сверху полейте готовые блинчики яблочным соусом.