Мясной рулет из индейки: необычный ужин для всей семьи

Все необходимое для приготовления этого блюда вы найдете в ближайшем супермаркете. Время активных действий не превысит 30 минут!

И кроме того, рулет из индейки будет как нельзя кстати не только в повседневной жизни, но и во время праздника. Вполне возможно, что вам захочется приготовить его даже на Новый год.