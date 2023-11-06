В моду вернулись сапоги-чулки: как выглядеть стильно, а не пошло
Далеко не все тренды можно предсказать – популярные в 2019-м году ботфорты-чулки несколько лет подряд стилисты называли анти-трендом и призывали избавиться от пары. И вот внезапно они вернулись в тренды. Правда, все не так просто – новые сапоги-чулки немного отличаются от своих предшественников, да и носить их стоит с новыми сочетаниями, пишет „Леди“.
Сапоги-чулки вернулись в моду вместе с трендом на ботильоны-носки. Последние стали одним из главных трендов уходящей осени. Ботильоны на небольшом каблуке (от почти шпильки и „рюмочки“ до прямоугольных вариантов) из плотной тянущейся ткани появились в магазинах масс-маркета, а инфлюэнсеры носили их буквально со всем – от широких рваных джинсов до прямых юбок и элегантных платьев.
Модные ботфорты-чулки частично повторяют тренд – актуальные модели отличаются от предшественников, популярных пару лет назад, плотностью ткани – присмотритесь к вариантам-резинкам или коже.
Отличается и платформа – она значительно выросла. Ботфорты на танкетке не популярны, модели на шпильке могут смотреться вульгарно, на блочном каблуке – старомодно. А вот грубая подошва – то, что сейчас нужно.
Присмотритесь и к голенищу сапог – там не должно быть регулируемой резинки, которая украшала модные в 2019-м модели.
С чем носить?
Даже сами сапоги-чулки, актуальные в 2023-м году, сочетают в себе несколько стилей – гламур и гранж (он кроется в грубой подошве). Так что не стоит относиться слишком серьезно к подбору образа – обязательно поиграйте со стилизацией.
Соберите монохромный образ – модный черный или женственный бежевый. Ботфорты добавят текстурности, причем не так важно, выберите вы тканевый или кожаный вариант.
Не забудьте о колготках или высоких чулках. Подход к выбору этого аксессуара будет разным – колготки должны быть тоньше сапог, а вот чулки как раз-таки стоит выбрать более плотные и высокие.
С длинным жакетом
Сапоги-чулки идеально дополнят важный тренд этого сезона – объемный жакет. Под него можно надеть шорты или юбку, главное – чтобы пиджак был длиннее остальных вещей.
С лосинами
Скинни все еще в антитрендах, но есть отличная замена – легинсы. Их можно сочетать с сапогами-чулками (для этого выберите варианты из плотной кожи) и оверсайз-верхом – подойдут объемные пуховики, жакеты с мужского плеча или свитеры-платья.
Трикотажные платья
Модные этой осень и наступающей зимой трикотажные платья тоже подойдут к высоким сапогам. Присмотритесь к моделям мини и макси с высоким вырезом, который намекнет на пикантную обувь.