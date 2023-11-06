В моду вернулись сапоги-чулки: как выглядеть стильно, а не пошло

Сапоги-чулки вернулись в моду вместе с трендом на ботильоны-носки. Последние стали одним из главных трендов уходящей осени. Ботильоны на небольшом каблуке (от почти шпильки и „рюмочки“ до прямоугольных вариантов) из плотной тянущейся ткани появились в магазинах масс-маркета, а инфлюэнсеры носили их буквально со всем – от широких рваных джинсов до прямых юбок и элегантных платьев.

Модные ботфорты-чулки частично повторяют тренд – актуальные модели отличаются от предшественников, популярных пару лет назад, плотностью ткани – присмотритесь к вариантам-резинкам или коже.

Отличается и платформа – она значительно выросла. Ботфорты на танкетке не популярны, модели на шпильке могут смотреться вульгарно, на блочном каблуке – старомодно. А вот грубая подошва – то, что сейчас нужно.

Присмотритесь и к голенищу сапог – там не должно быть регулируемой резинки, которая украшала модные в 2019-м модели.

С чем носить?

Даже сами сапоги-чулки, актуальные в 2023-м году, сочетают в себе несколько стилей – гламур и гранж (он кроется в грубой подошве). Так что не стоит относиться слишком серьезно к подбору образа – обязательно поиграйте со стилизацией.

Соберите монохромный образ – модный черный или женственный бежевый. Ботфорты добавят текстурности, причем не так важно, выберите вы тканевый или кожаный вариант.

Не забудьте о колготках или высоких чулках. Подход к выбору этого аксессуара будет разным – колготки должны быть тоньше сапог, а вот чулки как раз-таки стоит выбрать более плотные и высокие.

С длинным жакетом

Сапоги-чулки идеально дополнят важный тренд этого сезона – объемный жакет. Под него можно надеть шорты или юбку, главное – чтобы пиджак был длиннее остальных вещей.

С лосинами

Скинни все еще в антитрендах, но есть отличная замена – легинсы. Их можно сочетать с сапогами-чулками (для этого выберите варианты из плотной кожи) и оверсайз-верхом – подойдут объемные пуховики, жакеты с мужского плеча или свитеры-платья.

Трикотажные платья

Модные этой осень и наступающей зимой трикотажные платья тоже подойдут к высоким сапогам. Присмотритесь к моделям мини и макси с высоким вырезом, который намекнет на пикантную обувь.