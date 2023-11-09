„Идеальное платье для Нового года“ — берем пример с сияющей Ирины Шейк

На вечеринке в честь первой коллекции Rabanne x H&M супермодель появилась в коротком серебристом платье с крупными пайетками. Цвет серебра придал ее образу веселый, оживленный и игривый характер, а глянцевое сверкание пайеток, напоминающее блеск софитов, позволил обладательнице этого наряда сиять в прямом смысле этого слова. И, конечно, короткое платье открыло вид на длинные и стройные ноги модели.

Комментаторы уже заметили, что такой наряд идеально подойдет для новогодней ночи — он придаст своей обладательнице праздничный вид и сделает ее звездой вечера. Тем более, серебро сегодня в тренде, как никогда — почему бы не повторить образ Ирины на одном из череды грядущих праздников.