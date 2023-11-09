„Идеальное платье для Нового года“ — берем пример с сияющей Ирины Шейк(1)
Пока Брэдли Купер устраивает личную жизнь, Ирина Шейк беззаботно ходит по вечеринкам. Супермодель знает, как затмить всех на любом мероприятии, пишет Wday.
Несмотря на страсти в личной жизни, Шейк продолжает радовать поклонников яркими образами.
На вечеринке в честь первой коллекции Rabanne x H&M супермодель появилась в коротком серебристом платье с крупными пайетками. Цвет серебра придал ее образу веселый, оживленный и игривый характер, а глянцевое сверкание пайеток, напоминающее блеск софитов, позволил обладательнице этого наряда сиять в прямом смысле этого слова. И, конечно, короткое платье открыло вид на длинные и стройные ноги модели.
Комментаторы уже заметили, что такой наряд идеально подойдет для новогодней ночи — он придаст своей обладательнице праздничный вид и сделает ее звездой вечера. Тем более, серебро сегодня в тренде, как никогда — почему бы не повторить образ Ирины на одном из череды грядущих праздников.
Коллекция Rabanne x H&M поступила в продажу на сайте hm.com сегодня утром, 9 ноября.