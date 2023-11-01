01.11.2023, 12:20
ФОТО | Надели бы такое? Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков
ФОТО: Kollaaž: Scanpix / Instagram @skims
Бренд Ким Кардашьян Skims выпустил новую линейку бра с имитацией торчащих сосков, пишет „Сноб“.
Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки. По сюжету модель рассказывает о проблемах глобального потепления.
„Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть так, будто тебе холодно. Эти айсберги никогда не исчезнут“, — отметила в рекламном ролике Кардашьян.
Продажи коллекции начались во вторник, 31 октября. Стоимость одного бюстгальтера составляет 62 доллара (порядка 58 евро).
Уточняется, что 10% от продаж нового бра передадут благотворительной организации One Percent for the Planet („Один процент для планеты“), которая занимается защитой экологии Земли.