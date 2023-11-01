ФОТО | Надели бы такое? Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки. По сюжету модель рассказывает о проблемах глобального потепления.

„Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть так, будто тебе холодно. Эти айсберги никогда не исчезнут“, — отметила в рекламном ролике Кардашьян.