Моржевание, охота на винтаж, „Фигаро“ и PÖFF. Известные таллиннцы советуют, чем заняться этой осенью в Эстонии
JANA Luxury спросила известных таллиннцев, как они предпочитают проводить осенние месяцы.
Мария Дерлыш,
руководитель городского огородничества города Таллинна
С ноября для меня заканчивается активный огородный сезон и начинается время домашнего уюта и досуга. Недавно я открыла для себя мир игровых приставок. Советую всем пройти потрясающую игру, созданную эстонской студией ZA/UM „Disco Elysium“, она получила международное признание за высокое качество сценария и уникальное художественное оформление. При этом она не требуют особых игровых навыков, не слишком длинная и потому подходит для игроков любого уровня. А еще есть много креативных игр, которые надо проходить вдвоем.
Хотя огородный сезон позади, осенью-зимой я продолжаю выращивать съедобные растения в домашних условиях. Безошибочный вариант для любого – это стильный комплект Click&Grow, к которому можно выбрать специальные горшочки с семенами: паприки, клубники, салата, розмарина… После подключения в розетку система сама регулирует свет и остается всего раз в несколько недель заливать в резервуар воду. Это истинный огород для ленивых в любое время года!
Еще одно из моих любимых занятий в холодное время года – зимнее плавание. Ничто так не бодрит, оздоровляет и поднимает настроение всего за минуту, как холодная вода. Ощущение кайфа в теле после этого не передать словами. Начинать стоит постепенно и входить в воду расслабленно. Удобные условия с раздевалками и поддерживающей атмосферой веселых моржей предлагает Центр зимнего плавания в Пирита, где и я сама начинала.
Андрей Данило,
журналист RusDelfi
Осенью стоит наслаждаться последними теплыми днями года и выезжать за город. Одно из моих любимых мест для прогулок – болото: например, Виру или Какердая.
Самая красивая золотая осень, как мне кажется, у нас в Тарту. Поэтому каждый год стараюсь попасть туда в октябре, чтобы увидеть весь город в разных оттенках желтого: вокруг развалин Домского собора, на берегу Эмайыги, в ботаническом саду, на улице Карлова или Льва Толстого. К тому же, во время поездки в Тарту всегда есть чем заняться: съесть вкуснейший круассан с начинкой в Cruffin, пасту с горгонзолой и грушей в La Dolce Vita или крем-суп из топинамбура в Kampus, прогуляться по Saiko и другим местным секонд-хендам в поисках винтажных сокровищ и даже заглянуть в театр „Ванемуйне“.
А если погода не будет располагать к прогулкам на свежем воздухе, то осенью можно уютно переждать дождь в книжном магазине-кафе Kiosk №3 на заводе „Пыхьяла“ в Копли, или же у камина в баре Koht. Новыми выставками порадует Fotografiska, а в ноябре кинофестиваль PÖFF обеспечит в Таллинне выбор фильмов, от которого разбегаются глаза.
Юлия Шандра,
директор ювелирной сети GRENARDI
Чтобы уловить воспетую сотнями поэтов красоту осени, я планирую чаще гулять, наслаждаться свежим, густым воздухом и восхищаться насыщенной палитрой красок, которые природа экспонирует нам совершенно бесплатно.
Открытие театрального сезона и новые постановки зовут нас чаще бывать в залах с высокими сводами. Сейчас в моем списке #mustbevisited позитивная комедия Русского театра „Фигаро“, на которую я планирую пригласить своих коллег, и Ballet Royal Gala. Прошлогодний концерт меня как выпускницу танцевальной школы приятно впечатлил, поэтому в этом сезоне я надеюсь получить не меньшее удовольствие от просмотра балета.
А еще в ноябре идеально устроить себе маленькое путешествие в теплую страну. Поехать на 5–7 дней в Италию, совместить гастрономические, культурные и спа-удовольствия, прогреться в горячих термальных источниках и зарядиться здоровьем и незабываемыми эмоциями перед нашей долгой эстонской зимой.
И еще мне кажется, что именно осенними уютными вечерами с чаем и пледом полезно планировать стремительно приближающиеся рождественские и новогодние праздники, неспешно и внимательно выбирать подарки, смотреть новые фильмы, читать книги и проводить больше времени с семьей, друзьями и самим собой.
Уютной и красивой осени!
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