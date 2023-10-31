Моржевание, охота на винтаж, „Фигаро“ и PÖFF. Известные таллиннцы советуют, чем заняться этой осенью в Эстонии

Мария Дерлыш,

руководитель городского огородничества города Таллинна

С ноября для меня заканчивается активный огородный сезон и начинается время домашнего уюта и досуга. Недавно я открыла для себя мир игровых приставок. Советую всем пройти потрясающую игру, созданную эстонской студией ZA/UM „Disco Elysium“, она получила международное признание за высокое качество сценария и уникальное художественное оформление. При этом она не требуют особых игровых навыков, не слишком длинная и потому подходит для игроков любого уровня. А еще есть много креативных игр, которые надо проходить вдвоем.

Хотя огородный сезон позади, осенью-­зимой я продолжаю выращивать съедобные растения в домашних условиях. Безошибочный вариант для любого – это стильный комплект Click&Grow, к которому можно выбрать специальные горшочки с семенами: паприки, клубники, салата, розмарина… После подключения в розетку система сама регулирует свет и остается всего раз в несколько недель заливать в резервуар воду. Это истинный огород для ленивых в любое время года!

Еще одно из моих любимых занятий в холодное время года – зимнее плавание. Ничто так не бодрит, оздоровляет и поднимает настроение всего за минуту, как холодная вода. Ощущение кайфа в теле после этого не передать словами. Начинать стоит постепенно и входить в воду расслабленно. Удобные условия с раздевалками и поддерживающей атмосферой веселых моржей предлагает Центр зимнего плавания в Пирита, где и я сама начинала.

Андрей Данило,

журналист RusDelfi

Осенью стоит наслаждаться последними теплыми днями года и выезжать за город. Одно из моих любимых мест для прогулок – болото: например, Виру или Какердая.