31.10.2023, 11:33
ФОТО | Вне времени: 88-летняя звезда „Гарри Поттера“ Мэгги Смит снялась в рекламе известного модного бренда
ФОТО: | Scanpix
Британская актриса Мэгги Смит, больше всего известная по роли профессора Минервы МакГонагалл в серии фильмов „Гарри Поттер“, стала лицом новой рекламной кампании испанского дома моды Loewe весна-лето 2024, пишет Vogue.
На снимках, сделанных фотографом Юргеном Теллером, знаменитость запечатлена в длинной шубе из искусственного меха с фирменной сумкой Puzzle от Loewe, а также в бело-черном платье с высоким воротником и пышной юбкой с сумкой Paseo.
Это не первый случай, когда крупный бренд удивляет: в сезоне весна–лето 2015 французский дом моды Celine пригласил для участия в рекламной кампании 80-летнюю американскую писательницу и бывшего главного редактора Vogue Джоан Дидион.