ФОТО | Как в 46 выглядеть на 18: секреты миллиардера Брайана Джонсона, взломавшего код молодости

Имя 46-летнего миллиардера из Кремниевой долины Брайана Джонсона в последние годы все чаще стало мелькать в СМИ. Американский предприниматель известен как инвестор, основатель и генеральный директор компаний Kernel и OS Fund. Первая занимается изучением мозга, вторая — инвестициями в научно-технические стартапы. Заработав огромное состояние в сфере IT, мужчина решил бросить вызов законам природы и создать „элексир молодости“, который поможет ему не только остаться в добром здравии и сохранить ясный ум, но и поставить крест на развитии возрастных изменениях. И, кажется, у него это получилось. Но как?

„Бенджамин Баттон“, бросивший вызов законам мироздания

Брайан Джонсон родился и вырос в американском штате Юта. В свои 19 он уже стал мормонским миссионером церкви Иисуса Христа Святых последних дней и провел два года в Эквадоре. После возвращения на родину в 2003 году он получил степень бакалавра международных исследований в Университете Бригама Янга, а четырьмя годами позднее — степень магистра в Школе бизнеса Бута Чикагского университета.

Все эти годы Брайан вынашивал идею „эликсира молодости“, а чтобы думалось легче создал проект Blueprint, с помощью которого он запланировал изменить биологический возраст более 70 своих органов. Как действовала команда и какими принципами руководствовалась — точно неизвестно (еще бы!), но результаты спустя довольно короткий срок оказались довольно внушительными.

За два года сердце мужчины помолодело на 5 лет, кожа стала, как у 28-летнего, а легкие — как у 18-летнего. Активность воспалительных процессов в организме снизилась на 66%, мышцы пришли в тонус, а количество седых волос уменьшилось на 80%. Общие темпы старения остановились на уровне 31 года.