ФОТО | Как в 46 выглядеть на 18: секреты миллиардера Брайана Джонсона, взломавшего код молодости(21)
Современный „Бенджамин Баттон“ и по совместительству американский предприниматель повернул время вспять и теперь с каждым новым годом на его лице появляются не морщины, а усиливается румянец. Woman рассказывает, как биохакеру удалось добиться таких завидных физических показателей.
Имя 46-летнего миллиардера из Кремниевой долины Брайана Джонсона в последние годы все чаще стало мелькать в СМИ. Американский предприниматель известен как инвестор, основатель и генеральный директор компаний Kernel и OS Fund. Первая занимается изучением мозга, вторая — инвестициями в научно-технические стартапы. Заработав огромное состояние в сфере IT, мужчина решил бросить вызов законам природы и создать „элексир молодости“, который поможет ему не только остаться в добром здравии и сохранить ясный ум, но и поставить крест на развитии возрастных изменениях. И, кажется, у него это получилось. Но как?
„Бенджамин Баттон“, бросивший вызов законам мироздания
Брайан Джонсон родился и вырос в американском штате Юта. В свои 19 он уже стал мормонским миссионером церкви Иисуса Христа Святых последних дней и провел два года в Эквадоре. После возвращения на родину в 2003 году он получил степень бакалавра международных исследований в Университете Бригама Янга, а четырьмя годами позднее — степень магистра в Школе бизнеса Бута Чикагского университета.
Все эти годы Брайан вынашивал идею „эликсира молодости“, а чтобы думалось легче создал проект Blueprint, с помощью которого он запланировал изменить биологический возраст более 70 своих органов. Как действовала команда и какими принципами руководствовалась — точно неизвестно (еще бы!), но результаты спустя довольно короткий срок оказались довольно внушительными.
За два года сердце мужчины помолодело на 5 лет, кожа стала, как у 28-летнего, а легкие — как у 18-летнего. Активность воспалительных процессов в организме снизилась на 66%, мышцы пришли в тонус, а количество седых волос уменьшилось на 80%. Общие темпы старения остановились на уровне 31 года.
„Сейчас я чувствую себя более счастливым и живым, чем когда-либо прежде. Я стал добрее к окружающим и менее раздражительным. Это заставило меня задуматься: вместо того чтобы жаловаться на обстоятельства, почему бы не начать изучать свое тело и менять себя изнутри? Странно, но может ли будущее человечества начаться с того, что мы будем есть овощи и откажемся от саморазрушительного поведения?“, — поделился однажды Джонсон.
Брайан рассказал, что главным его двигателем стала проблема с перееданием. Как только часы пробивали 19:00, он начинал поглощать все, что только видел. Мужчина четко понимал, что до хорошего подобные практики не доведут, а потому решил серьезно заняться своим „перевоспитанием“ с помощью методики биохакинга (улучшение работы организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и некоторых других методов, позволяющих стимулировать мозговую активность и медленнее стареть — прим. ред).
Принципы Blueprint
Путем анализа, наблюдения и многих других исследовательских составляющих Брайан Джонсон вместе с командой из 30 врачей и 2 миллионов долларов, вносимых в проект ежегодно, вывел четыре принципа, которые помогают поддерживать хорошее самочувствие и запускают процесс омоложения.
Работайте над собой
Чтобы ни происходило в вашей жизни, никогда не прекращайте работать над собой и своим здоровьем. Мы никогда не знаем, что нас ждет завтра и какие испытания выпадут на долю человеческой расы, поэтому чтобы легче адаптироваться к новым обстоятельствам важно иметь отличную физическую и ментальную подготовку. Шаг за шагом работайте над расширением воображения, заботьтесь о своем теле и будет вам счастье.
Не вредите себе
Если вы по каким-то причинам до сих пор не избавились от вредных привычек, то самое время это сделать. Осознайте свои проблемы и начните их устранять. Как только Брайан понял, что позднее переедание ни к чему хорошему не приведет, то сразу предпринял попытку себя спасти и тот факт, что она оказалась успешной, связан лишь с огромной силой воли и жаждой перемен. Он наконец избавился от проблем со сном, стремительным набором веса и пессимистичным взглядом на жизнь.
Прислушивайтесь к своему телу
Но не к бесконтрольным вредным сигналам, которые зачастую являются лишь пустой иллюзией. Удовлетворять все прихоти организма и, например, как было в случае Брайана, потреблять пищу без каких-либо ограничений — это совершенно неразумно. Принимайте решения исходя из конкретных измерений. Джонсон составил свой рацион с помощью специалистов на основании анализов более 70 органов.
Смотрите в темноту, чтобы не быть ослепленным светом
Этот принцип Джонсон объясняет с помощью старого анекдота: „Человек ищет свои ключи под уличным фонарем. Это видит прохожий и спрашивает: „Вы уверены, что потеряли здесь свои ключи?“. „Нет, — отвечает он, — я потерял их на другой стороне улицы“. Сбитый с толку незнакомец говорит: „Тогда почему вы смотрите сюда?“. Человек ответил: „Здесь намного светлее!“
Рутина
Помимо полезных привычек и позитивного мышления, в жизни Брайана Джонса есть место и для самых базовых правил, например, грамотного распорядка дня.
Итак, что же помимо строгой веганской диеты на 1977 ккал, ежедневных занятий спортом в течение часа, а также трех раз в неделю высокоинтенсивных тренировок еще присутствует в обычном дне „молодого“ миллиардера?
Подъем в 05:00;
Прием специально подобранных пищевых добавок и лекарств в количестве от 20 до 100 штук;
Часовая тренировка;
Приготовление и употребление специального коктейля с добавлением кератина, коллагеновых пептидов и аминокислотот;
Чистка зубов щеткой и зубной нитью, а также ополаскивание полости рта маслом чайного дерева и смазывание десен антиоксидантным гелем;
Далее дела по рабочему расписанию и сведение их к минимальному количеству стресса;
Перед сном двухчасовое ношение специальных очков, блокирующих синий свет;
Измерение веса, индекса массы тела и жировых отложений, уровень глюкозы в крови и частоту сердечных сокращений (ежедневно) и УЗИ, магнитно-резонансная томография, колоноскопия, анализы крови (ежемесячно);
После того, как биохакер засыпает, специальный аппарат подсчитывает количество ночных эрекций.
Перспективы
К борьбе со старением бизнесмен относится очень серьезно. Еще в самом начале эксперимента он превратил семейный особняк в полноценный медицинский центр, где за его здоровьем неусыпно следит команда врачей.
В перспективе у Брайана проверка теории о „молодой крови“. Он хочет узнать, помогает ли замедлять старение кровь молодых людей. Джонсону уже начали вводить плазму из крови его 17-летнего сына, а сам он стал донором плазмы для своего пожилого отца. Несмотря на то, что этот эксперимент работал на лабораторных мышах, его эффективность для людей пока еще находится под сомнением. Кто знает, может миллиардеру как раз-таки и удастся его доказать?