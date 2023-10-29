Хлебу не место на помойке: приготовьте маску для волос, чесночный хлеб или пельмени

Прежде всего, важно отметить, что хлеб и хлебобулочные изделия обладают маркировкой „Лучше использовать до“ („Parim enne“), то есть эти продукты, если они выглядят хорошо, можно безопасно употреблять и после истечения указанного срока. Кроме того, полезно знать, что хлеб можно хранить в морозилке до трех месяцев: например, если несколько членов семьи пошли в магазин и купили много хлеба, в морозилку можно положить сразу несколько буханок. Замороженный хлеб можно медленно разморозить в обычном холодильнике, а можно и прямо из морозилки положить в тостер, духовку или аэрофритюрницу – это даже написано на упаковках многих продуктов.

Избегайте засыхания хлеба

Если вы хотите купить хлеб, который останется свежим как можно дольше, выбирайте изделия на традиционной закваске – они остаются мягкими и вкусными дольше.

Чтобы хлеб хранился дома как можно дольше, его следует держать в полиэтиленовом или в бумажном пакете, в прохладном, но не холодном месте. Хлеб не рекомендуется помещать в обычный холодильник, поскольку при низких плюсовых градусах хлеб высыхает быстрее всего, а его вкусовые характеристики ухудшаются. Если дома нет прохладной кладовки, хлеб и выпечку можно хранить при комнатной температуре. Их лучше положить в такое место, где температура не будет сильно колебаться: скажем, не рядом с плитой или духовкой.

Из старого хлеба можно приготовить суфле и пельмени