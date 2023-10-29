Хлебу не место на помойке: приготовьте маску для волос, чесночный хлеб или пельмени
Мало кто умеет покупать продукты для семьи так, чтобы их всегда было ровно столько, сколько нужно – ни больше ни меньше. Разработчик продукции компании Leibur Неле-Рийн Коскару рассказала о том, как не позволить хлебу испортиться, и дала рекомендации по использованию хлебобулочных изделий, срок хранения которых истек.
Прежде всего, важно отметить, что хлеб и хлебобулочные изделия обладают маркировкой „Лучше использовать до“ („Parim enne“), то есть эти продукты, если они выглядят хорошо, можно безопасно употреблять и после истечения указанного срока. Кроме того, полезно знать, что хлеб можно хранить в морозилке до трех месяцев: например, если несколько членов семьи пошли в магазин и купили много хлеба, в морозилку можно положить сразу несколько буханок. Замороженный хлеб можно медленно разморозить в обычном холодильнике, а можно и прямо из морозилки положить в тостер, духовку или аэрофритюрницу – это даже написано на упаковках многих продуктов.
Избегайте засыхания хлеба
Если вы хотите купить хлеб, который останется свежим как можно дольше, выбирайте изделия на традиционной закваске – они остаются мягкими и вкусными дольше.
Чтобы хлеб хранился дома как можно дольше, его следует держать в полиэтиленовом или в бумажном пакете, в прохладном, но не холодном месте. Хлеб не рекомендуется помещать в обычный холодильник, поскольку при низких плюсовых градусах хлеб высыхает быстрее всего, а его вкусовые характеристики ухудшаются. Если дома нет прохладной кладовки, хлеб и выпечку можно хранить при комнатной температуре. Их лучше положить в такое место, где температура не будет сильно колебаться: скажем, не рядом с плитой или духовкой.
Из старого хлеба можно приготовить суфле и пельмени
Из просроченного или слишком затвердевшего хлеба можно приготовить панировочные сухари или другие блюда: например, среди эстонцев популярны чесночный хлеб и булочная запеканка в форме, но хлебобулочные изделия также панируют в яйце и обжаривают на сковороде. В то же время с легкостью можно найти целый ряд национальных блюд, основная часть которых – полежавший хлеб или булка. Скажем, британцы делают пудинг, французы – суфле, итальянцы – суп риболлита, а немцы – пельмени. Так что нет смысла просто выбрасывать хлеб, ведь всегда можно найти хороший и интересный рецепт.Единственная причина выбросить хлеб – это плесень. Если на буханке появилось хотя бы одно крохотное пятнышко плесени, нужно выбросить ее целиком, поскольку нити плесени быстро распространяются и могут быть незаметны для глаза. Нельзя просто вырезать пятно плесени или выкинуть один кусочек – ради здоровья необходимо отказаться от всей буханки.
Хлеб сделает волосы мягкими
Если есть полежавший хлеб нет желания, его можно использовать неожиданным способом. Наши предки использовали хлеб для мытья головы, и есть те, кто даже сегодня утверждает, что он эффективнее шампуня и масок. Однако для мытья головы подойдет только черный хлеб, желательно без семян. Чтобы приготовить шампунь-маску, хлеб нужно залить горячей водой или травяным чаем и поломать на как можно более мелкие кусочки. Перед нанесением на волосы смесь должна отстояться. Есть мнение, что достаточно четверти часа, но маску можно сделать и на ночь. Любители мыть волосы хлебом говорят, что он придает волосам мягкость, блеск и волосы легко расчесываются. Это подтверждается тем, что хлеб можно найти в составе довольно многих косметических товаров, продающихся в салонах красоты.
Дополнительные советы о том, как освежить полежавший хлеб:
поместите в тостер обе половины хлебцев вместе
умеренно сбрызните хлеб или булку водой и поставьте в духовку
заверните хлеб во влажное полотенце, подержите так 10 минут, а затем поставьте в духовку
положите ломтики на сковороду с маслом или в аэрофритюрницу без масла.