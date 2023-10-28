ФОТО | Родители четверняшек из Ласнамяэ: поставили перед выбором, рожать – или, пока еще не поздно, все „исправить“(33)
1 июня, в День защиты детей, в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы появились на свет четверняшки. В гостях у семьи, в которой теперь шестеро детей, побывала „МК-Эстония“.
Этот случай – второй в текущем столетии, когда в эстонской семье одновременно рождается четверо детей (первыми четверняшками были девочки из Роэла, родившиеся в 2017 году). Папа Григорий и мама Ирина живут в столичном районе Ласнамяэ.
Раньше у них было двое детей: дочь Моника (22), уже самостоятельная, и сын Мартин (13), который учится в гимназии Куристику. А теперь родителей радуют еще и сыновья Марк, Матиас и Мариус, а также дочка Мира-Мария.
Живет семья в обычной трехкомнатной квартире. Кроме детей и родителей здесь проживают также очень похожие друг на друга пес и кот. Помогать с малышней приходит няня.
Как получили благую весть
„У Гриши мама – из двойняшек. Когда мы узнали, что я беременна, мы ожидали, даже надеялись, что и у нас будут двойняшки, – рассказывает Ирина. – Когда же мне сказали: „У вас внутри бьется три сердца“, это был шок! А когда через неделю я пошла на УЗИ, доктор посмотрела и сказала: „Катастрофа…“ Очень сложная беременность. Три „мешочка“, и в одном – однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы сами по себе уже большой риск для развития беременности, а тут еще два младенца. Меня поставили перед выбором, что делать: рожать – или, пока еще не поздно, все „исправить““.
Когда выяснилось, что ожидается четыре малыша, Ирине дали контакты Тийны Нирги, мамы девочек-четверняшек, родившихся в 2017 году. Ирина написала ей, попросила поделиться опытом. Тийна откликнулась. Она рассказала, что в ее случае тоже было много рисков и страхов.
„От их семьи мы получили очень большую моральную поддержку. Тийна вообще была первая в Эстонии с такой беременностью, и ей, как и мне, предлагали в больнице уменьшить количество эмбрионов, – рассказывает Ирина. – Она сказала: „Мы с мужем думали: вот будут бегать два ребенка, а мы будем на них смотреть и сознавать, что их должно было быть четыре. Ну как ты двоих уберешь и двоих оставишь? Как сможешь с этим жить?“ И мы обдумали эти ее слова и поняли, раз бог дал четыре – так тому и быть, остальное в руках судьбы. Мы решили: если четверняшкам суждено родиться, то они родятся. Как говорится, дети выбирают родителей, и мы рады, что они выбрали именно нас!“
„Я просил одного брата, а мне исполнили желание в четыре раза больше“, – комментирует Мартин.
Как имена подбирали
Имена всех детей Ирины и Григория начинаются на одну букву: Моника, Мартин, Мариус, Мира-Мария, Матиас и Марк.
„Когда мы обсуждали, как будут звать детей, решили: раз старшие на М, то надо традицию продолжить. Может быть, нас к этому подтолкнули девочки-четверняшки из Роэла, их всех на Л зовут“, – говорит Григорий.
„Когда мы узнали, что будет одна девочка, Мартин сразу сказал: он хочет, чтобы сестру звали Мария. А я очень хотела Миру, и до последнего надеялась, что там – две девочки, и будут Мира и Мария. Но в итоге она одна, и мы объединили имена, – рассказывает Ирина. – Мы знали сразу, что один из мальчиков будет Марк. Еще нравилось имя Майкл, но так как двое близнецы, а имена у них должны быть созвучны, второе подходящее подобрать не смогли. И когда детки родились, папа долго придумывал еще два имени. Я не знала, как называть близнецов, мне медсестры говорили: „Когда вы уже имена придумаете? Дети живут, а мы их называем Первый и Третий!“ Ведь между близнецами родилась Мира-Мария. Наконец Григорий со своей мамой подобрали эти имена – Мариус и Матиас, и мне они понравились“.
Маленькие, но уже с характером
У каждого из малышей есть свои особенные черты.
Самый улыбчивый – это Марк. И соску из четверняшек признает только он, хотя именные соски есть у каждого. Марк – любимчик няни.
„Он все о чем-то размышляет, что-то придумывает – у него во взгляде читается смысл, уже есть мысли какие-то“, – говорит она.
Мариус – самый серьезный. „Наверное, станет начальником“, – предполагает папа.
У Миры-Марии самый громкий голос. „Будет певицей“, – уверена няня.
А Матиас редко капризничает.
„Если кто-то плачет, мы различаем их по голосу и всегда знаем, кто зовет на помощь. Мартин, правда, удивляется, как мы это делаем“, – говорит Ирина.
Мартин, доказывая, что он тоже малышню вполне различает, указывает по очереди на сестру и братишек: „Мало волос – значит, Маша, этот побольше – значит, Мариус, этот поменьше – значит, Матиас, этот прикольненький – значит, Марк“.
И семья весело смеется.
Ожидания и реальность
„В первые недели было много хаоса, когда не знаешь, за что хвататься. Тогда у нас еще не было нянечки, все бегом-бегом, – вспоминает Ирина. – Сейчас жизнь уже вошла в колею. Все как-то легче, чем я себе представляла, мы вполне справляемся“.
„Да и выросли детки“, – замечает няня.
„Непонятно, на что жалуются те, у кого двойня“, – замечает Григорий, и родители смеются.
„Вечером, бывает, все уснут, только один останется – Мира-Мария всегда засыпает последней. И я прилягу с ней на диванчик, обниму, – рассказывает Ирина. – И говорю: „Гриш, ну как люди жалуются, что с одним ребенком ничего не успевают?“ С ней одной я бы так рядышком лежала бы и лежала, на руках таскала, и все по дому было бы сделано!“
„В основном засыпают они в 21:30 и просыпаются в 3–3:30 покушать. В этот период можно хорошо поспать. Но сами мы в полдесятого не ложимся: детки лягут спать, и есть время дела переделать, прибрать и наконец-то поесть“, – говорят родители.
В тесноте
Мама Ирина показывает, как обычная трехкомнатная квартира приспособлена под нужды резко увеличившейся семьи. Помещение, где раньше была кухня, переделали в детскую – там стоят четыре кроватки и пеленальный столик. Комната с балконом принадлежит теперь Мартину, там он может спокойно заниматься и спать, ночная суета его не тревожит. Маленькая комната – спальня родителей. Полкоридора занимают две двойные коляски. В гостиной – кухня и жилая зона с большим диваном, где семья проводит основную часть времени.
„Тесновато, конечно. Спать есть где, но дети же скоро начнут ползать. Им уже четыре месяца, они начинают переворачиваться, и если раньше они могли лежать рядком на диване, то теперь ради безопасности их переселили на коврик на полу“, – говорит мама Ирина.
„Теперь страшно: как бы не наступить на кого-нибудь, когда надо пройти мимо“, – добавляет няня.
„Особенно, когда открыто окно и дети накрыты одеялом, их толком и не видно“, – поясняет папа.
Мечты, мечты
Ирине хотелось бы выделить детям место для развития, расставить игрушки, дать возможность двигаться, но сейчас нет места даже чтобы поставить игровые дуги для каждого.
„Чтобы что-то куда-то положить, нужно что-то куда-то переставить“, – говорит она.
„Детям нужна отдельная комната, чтобы они могли нормально расти и развиваться, – говорит няня. – Четыре новых человечка нуждаются в безопасном пространстве, чтобы ползать, ходить, бегать, играть. Коридор, где стоят коляски и самокат старшего брата, для этого совершенно не подходит“.
Однако возможности семьи увеличить площадь невелики.
„Сейчас недвижимость стоит таких денег, что покупка нового жилья нам просто не по карману, – говорит Ирина. – Мы узнавали варианты в разных банках, но в любом случае, если покупать что-то большее, то отдавать придется по 1000 евро каждый месяц… Откуда?“
Утвержденная правительством Эстонии социально обоснованная норма жилья составляет 18 кв.м на человека плюс 15 кв.м на семью. У этой семьи на каждого из семи человек приходится по 9,1 кв. м площади.
„Мы мечтаем купить соседнюю однокомнатную квартиру, в которой сейчас никто не живет, – делится Ирина. – Можно было бы присоединить ее к нашей, и тогда у нас бы появилась отдельная кухня, еще одна комната и второй туалет. Но чтобы купить даже однокомнатную квартиру, надо копить деньги, а так много всего еще нужно… Например, наша пятиместная машина нам тоже стала мала. Чтобы разместить взрослых и детей, а также коляски, нужен фургон. Сейчас, когда нужно куда-то поехать всем вместе, мы вынуждены заказывать сразу два такси“.
Семья делала запрос относительно муниципального жилья, надеясь получить 4-комнатную квартиру (на них не такая большая очередь), чтобы хоть немного увеличить метраж.
„Мы получили ответ, что здоровых людей, которые могут работать, в очередь даже не ставят. Тем более у нас есть своя недвижимость, – говорит Ирина. – А если бы у нас была двушка или однушка?..“
Откуда приходит помощь
Четверо младенцев требуют много заботы. Если семьи с одним ребенком успевают за день сбиться с ног, что говорить о четверняшках. Любая поддержка – на вес золота!
Григорий, поскольку его помощь чрезвычайно нужна дома, пока не может вернуться на работу. Его родители живут за городом, они пенсионеры, и, хотя добираться им тяжело, все же они приезжают иногда поддержать семью.
Старший сын тоже помогает ухаживать за малышами и делает это охотно. „Особенно важны его умелые руки во время купания, когда нужно действовать, как настоящий конвейер“, – хвалит Ирина.
Нередко помочь предлагают друзья и подруги.
Также Ирине помогают две няни по очереди.
А после того, как семья приняла участие в нескольких телепрограммах и о ней узнали, помощь стали предлагать совершенно незнакомые люди.
„Например, в поликлинику приносят пакеты с вещами и оставляют в регистратуре „для мамы четверняшек“, – рассказывает Ирина. – Многие в соцсетях интересуются, чем можно помочь, и это – большое подспорье, благодаря отзывчивым людям у детей вдоволь одежды, игрушек, и даже памперсы нам пока покупать не нужно“.
Но все же главную проблему – с жильем – так просто не решить, поэтому Григорий и Ирина благодарны за каждый евро денежной помощи.
„Одна из подруг хотела сделать подарок малышам на рождение, но не придумала, что дарить, и предложила перечислить деньги на счет. Так появился детский счет, деньги на котором мы не трогаем, откладываем на крупную покупку“, – объяснила Ирина.