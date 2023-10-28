ФОТО | Родители четверняшек из Ласнамяэ: поставили перед выбором, рожать – или, пока еще не поздно, все „исправить“

Этот случай – второй в текущем столетии, когда в эстонской семье одновременно рождается четверо детей (первыми четверняшками были девочки из Роэла, родившиеся в 2017 году). Папа Григорий и мама Ирина живут в столичном районе Ласнамяэ.

Раньше у них было двое детей: дочь Моника (22), уже самостоятельная, и сын Мартин (13), который учится в гимназии Куристику. А теперь родителей радуют еще и сыновья Марк, Матиас и Мариус, а также дочка Мира-Мария.

Живет семья в обычной трехкомнатной квартире. Кроме детей и родителей здесь проживают также очень похожие друг на друга пес и кот. Помогать с малышней приходит няня.

Как получили благую весть

„У Гриши мама – из двойняшек. Когда мы узнали, что я беременна, мы ожидали, даже надеялись, что и у нас будут двойняшки, – рассказывает Ирина. – Когда же мне сказали: „У вас внутри бьется три сердца“, это был шок! А когда через неделю я пошла на УЗИ, доктор посмотрела и сказала: „Катастрофа…“ Очень сложная беременность. Три „мешочка“, и в одном – однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы сами по себе уже большой риск для развития беременности, а тут еще два младенца. Меня поставили перед выбором, что делать: рожать – или, пока еще не поздно, все „исправить““.

Когда выяснилось, что ожидается четыре малыша, Ирине дали контакты Тийны Нирги, мамы девочек-четверняшек, родившихся в 2017 году. Ирина написала ей, попросила поделиться опытом. Тийна откликнулась. Она рассказала, что в ее случае тоже было много рисков и страхов.