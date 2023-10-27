Что такое проэйджизм и почему лучше праздновать жизнь, а не скорбеть о том, чего уже не вернуть

Благодаря умелому маркетингу, страх перед старением растет, а производители антивозрастных средств получают прибыль. Это не означает, что нужно отказаться от ценных ингредиентов в этих продуктах (таких как ретинол). Косметологи и дерматологи стремятся изменить подход к старению, придерживаясь нового понятия — проэйджизма. Они поддерживают процесс старения, сосредоточившись на естественном развитии кожи с помощью профилактического ухода, здорового образа жизни и реагирования на меняющиеся потребности кожи (например, в зависимости от времени года и зрелости кожи).