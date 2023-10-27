Что такое проэйджизм и почему лучше праздновать жизнь, а не скорбеть о том, чего уже не вернуть
Забота о себе, уход за телом и желание выглядеть моложе своих лет — это неплохо. И все же понятие „антивозрастной“ имеет негативный оттенок. Как будто возраст — это ругательство; процесс, которому нужно сопротивляться, но реализовать это еще никому не удалось. Теперь пришло время нового подхода — проэйджизма, пишет Delfi Life.
Благодаря умелому маркетингу, страх перед старением растет, а производители антивозрастных средств получают прибыль. Это не означает, что нужно отказаться от ценных ингредиентов в этих продуктах (таких как ретинол). Косметологи и дерматологи стремятся изменить подход к старению, придерживаясь нового понятия — проэйджизма. Они поддерживают процесс старения, сосредоточившись на естественном развитии кожи с помощью профилактического ухода, здорового образа жизни и реагирования на меняющиеся потребности кожи (например, в зависимости от времени года и зрелости кожи).