На самой люксовой улице Таллинна открылся высокотехнологичный ювелирный бутик(2)
В этом году ювелирная сеть GRENARDI празднует 15-летний юбилей своей деятельности на эстонском рынке драгоценных украшений, и по этому случаю весной в Viru Keskus открылся очень красивый обновленный салон, а в октябре состоялось праздничное открытие высокотехнологичного бутика в знаменитом историческом доме Сааринена, расположенного на Пярну маанте, 10.
Бутик GRENARDI обосновался в той части Старого города, которую по праву можно назвать самой люксовой, ведь здесь также располагается роскошный отель, элитный сигарный клуб и виски бар, несколько мульти- и монобрендовых бутиков одежды знаменитых итальянских и французских марок, и драгоценности — то, чего здесь явно не хватало.
„Мы очень давно мечтали и искали идеальное помещение для отдельно стоящего бутика, несмотря на популярность и культуру совершения покупок в торговых центрах, которая экономит время, совмещая с другими услугами и времяпровождением. Быть в центре и участвовать в развитии самого люксового квартала города Таллинна — это наша миссия и цель. В Эстонии мы привыкли быть первопроходцами и компанией, задающей тренды и моду в люксовом и ювелирном сегменте.
Я считаю, что нашему эстонскому клиенту очень важна приватность, безопасность, очень внимательный, тёплый и индивидуальный подход, и бутик GRENARDI с профессиональными консультантами — идеальное место для исполнения желаний взыскательных клиентов. Я рада пригласить всех любителей ювелирного искусства в бутик GRENARDI и ознакомиться с самыми модными и современными ювелирными брендами, такими как Pomellato, Giorgio Visconti, Annamaria Cammilli, Marco Bicego, Nanis, Crivelli, Recarlo, BARAKA, ZanCan, Brumani, Sicis, Leo Pizzo, Moraglione“, — говорит член правления и генеральный директор ювелирной сети GRENARDI в Эстонии Юлия Шандра.
Изначально в здании дома Сааринена работал Банк взаимного кредита. Здесь и по сей день сохранился симпатичный уютный дворик, из витринных окон открывается прекрасный вид на исторические здания двух театров и парк. „В самом помещении бутика мы сохранили невероятную высоту потолка, обыграв высокотехнологичность и современность витрин стилизованными под старину элементами в дизайне, ультрасовременной люстрой, вечным мрамором и тёплыми оттенками дерева с медной инкрустацией.
Посетители непременно обратят внимание на уютную бархатную мебель, созданную по индивидуальным эскизам, обилие зеркал. В интерьер интегрировано множество инновационных решений — например, специальные лифты, поднимающие стекла витрин, магнитные ключи нового поколения, встроенные сейфы, системы освещения и звука“, — говорит Юлия Шандра.
Приватность — важный фактор, отличающий бутик GRENARDI от других ювелирных салонов. Его двери закрываются, когда обслуживается клиент.
„Во время знакомства с коллекциями посетителям предлагаются кофе, прохладительные напитки, шампанское. Сейчас, когда наступили затяжные холода, возможность побывать в ювелирном оазисе в самом сердце Таллинна, совершить эстетическое путешествие и насладиться историями создания ювелирных брендов и коллекций — ровно то, что необходимо для хорошего настроения и культурного развития“, — добавляет Шандра.