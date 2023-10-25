На самой люксовой улице Таллинна открылся высокотехнологичный ювелирный бутик

Бутик GRENARDI обосновался в той части Старого города, которую по праву можно назвать самой люксовой, ведь здесь также располагается роскошный отель, элитный сигарный клуб и виски бар, несколько мульти- и монобрендовых бутиков одежды знаменитых итальянских и французских марок, и драгоценности — то, чего здесь явно не хватало.

„Мы очень давно мечтали и искали идеальное помещение для отдельно стоящего бутика, несмотря на популярность и культуру совершения покупок в торговых центрах, которая экономит время, совмещая с другими услугами и времяпровождением. Быть в центре и участвовать в развитии самого люксового квартала города Таллинна — это наша миссия и цель. В Эстонии мы привыкли быть первопроходцами и компанией, задающей тренды и моду в люксовом и ювелирном сегменте.

Я считаю, что нашему эстонскому клиенту очень важна приватность, безопасность, очень внимательный, тёплый и индивидуальный подход, и бутик GRENARDI с профессиональными консультантами — идеальное место для исполнения желаний взыскательных клиентов. Я рада пригласить всех любителей ювелирного искусства в бутик GRENARDI и ознакомиться с самыми модными и современными ювелирными брендами, такими как Pomellato, Giorgio Visconti, Annamaria Cammilli, Marco Bicego, Nanis, Crivelli, Recarlo, BARAKA, ZanCan, Brumani, Sicis, Leo Pizzo, Moraglione“, — говорит член правления и генеральный директор ювелирной сети GRENARDI в Эстонии Юлия Шандра.

Изначально в здании дома Сааринена работал Банк взаимного кредита. Здесь и по сей день сохранился симпатичный уютный дворик, из витринных окон открывается прекрасный вид на исторические здания двух театров и парк. „В самом помещении бутика мы сохранили невероятную высоту потолка, обыграв высокотехнологичность и современность витрин стилизованными под старину элементами в дизайне, ультрасовременной люстрой, вечным мрамором и тёплыми оттенками дерева с медной инкрустацией.