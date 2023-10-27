Мода и стиль
27.10.2023, 12:50

3 вещи в образе, которые оставят вас без комплиментов

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791280127
ФОТО: Reviaka Ina | Shutterstock

Одеваться нужно так, чтобы нравилось прежде всего вам. Но, согласитесь, приятно неожиданно получить комплимент от окружающих. Super рассказывает, каких вещей лучше избегать, если вы жаждете внимания к своему внешнему виду.

Унылый трикотаж

Трикотажный комплект, как и вещи из него по одиночке, прекрасно справится с ролью пижамы или ленивого образа для дома. Выходить в нем на публику не советуем: унылый трикотаж напоминает термобелье, так что комплиментов в подобном наряде вы едва ли дождетесь.

Меховой жилет

В переходный сезон, когда температура скачет чуть ли не из плюса в минус, жилет бывает незаменимой деталью гардероба. Но лучше убедитесь, что ваш не такой, как на фото. Ваше перевоплощение в пушистую гусеницу окружающие наверняка не поймут.

Платье-распашонка

Многими этот фасон любим за возможность скрыть несовершенства фигуры. Но в то же время подобные платья ломают пропорции, и „ноги от ушей“ в данном случае не комплимент, а зрительная иллюзия. Кроме того, женщина в платье-распашонке ассоциируется с беременной. Место в общественном транспорте вам в таком образе, скорее всего, уступят, но снискать восхищение будет проблематично.

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RusDelfi
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