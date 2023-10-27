3 вещи в образе, которые оставят вас без комплиментов(1)
Одеваться нужно так, чтобы нравилось прежде всего вам. Но, согласитесь, приятно неожиданно получить комплимент от окружающих. Super рассказывает, каких вещей лучше избегать, если вы жаждете внимания к своему внешнему виду.
Унылый трикотаж
Трикотажный комплект, как и вещи из него по одиночке, прекрасно справится с ролью пижамы или ленивого образа для дома. Выходить в нем на публику не советуем: унылый трикотаж напоминает термобелье, так что комплиментов в подобном наряде вы едва ли дождетесь.
Меховой жилет
В переходный сезон, когда температура скачет чуть ли не из плюса в минус, жилет бывает незаменимой деталью гардероба. Но лучше убедитесь, что ваш не такой, как на фото. Ваше перевоплощение в пушистую гусеницу окружающие наверняка не поймут.
Платье-распашонка
Многими этот фасон любим за возможность скрыть несовершенства фигуры. Но в то же время подобные платья ломают пропорции, и „ноги от ушей“ в данном случае не комплимент, а зрительная иллюзия. Кроме того, женщина в платье-распашонке ассоциируется с беременной. Место в общественном транспорте вам в таком образе, скорее всего, уступят, но снискать восхищение будет проблематично.