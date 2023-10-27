3 вещи в образе, которые оставят вас без комплиментов

Унылый трикотаж

Трикотажный комплект, как и вещи из него по одиночке, прекрасно справится с ролью пижамы или ленивого образа для дома. Выходить в нем на публику не советуем: унылый трикотаж напоминает термобелье, так что комплиментов в подобном наряде вы едва ли дождетесь.

Меховой жилет

В переходный сезон, когда температура скачет чуть ли не из плюса в минус, жилет бывает незаменимой деталью гардероба. Но лучше убедитесь, что ваш не такой, как на фото. Ваше перевоплощение в пушистую гусеницу окружающие наверняка не поймут.

Платье-распашонка

Многими этот фасон любим за возможность скрыть несовершенства фигуры. Но в то же время подобные платья ломают пропорции, и „ноги от ушей“ в данном случае не комплимент, а зрительная иллюзия. Кроме того, женщина в платье-распашонке ассоциируется с беременной. Место в общественном транспорте вам в таком образе, скорее всего, уступят, но снискать восхищение будет проблематично.