8 осенних витаминных напитков

Эксперты уверены, что укрепить иммунитет можно, регулярно снабжая организм необходимыми витаминами и минералами. Специалисты подготовили топ-8 рецептов витаминных напитков из фруктов, ягод и орехов.

Самый популярный напиток осени по мнению экспертов – это облепиховый чай с имбирем.

Для его приготовления понадобится 100 грамм облепихи, две столовые ложки имбиря и 500 мл кипятка. Облепиху нужно предварительно размять, а имбирь очистить от кожицы и натереть, залить все кипятком и дать настояться 10 минут.

На втором месте по популярности – компот из черной смородины. На полтора литра воды нужно взять 300 грамм смородины, две ложки сахара, две ложки кардамона, четыре звездочки бадьяна, две палочки корицы, чайную ложку гвоздики и 60 грамм изюма. Все ингредиенты сложить в кастрюлю, проварить пять минут, затем растолочь ягоды и вновь довести до кипения.

На третьем месте – сбитень с брусникой. Для его приготовления понадобиться 130 грамм брусники, 125 мл меда, 30 грамм лимона, веточка свежей мяты, чайная ложка кардамона, корицы, два лаврового листа, четыре горошины душистого перца, 90 грамм сахара и 1,9 литров воды. Сначала нужно смешать сахар с водой и сварить сироп. В него опустить все специи и проварить пять минут под крышкой, добавить размятую бруснику и проварить 20 минут. Готовому напитку нужно дать полчаса настояться. К нему можно добавить мед и лимон.

Для приготовления чая по-берберски или чая с кедровыми орехами понадобиться две столовые ложки черного или зеленого чая, 10-15 кедровых орешков, три листа мяты и 400 мл воды.

Горячий клюквенный пунш богат витаминами и микроэлементами. Для его приготовления понадобится 300 грамм клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, один лайм, 30 грамм корня имбиря, одна чайная ложка корицы, одна чайная ложка мускатного ореха. Все ингредиенты смешать и проварить 15 минут.