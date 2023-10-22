22.10.2023, 08:45
ВИДЕО | „Праздник, игривость, что-то необычное“. Диана Арно провела на Таллиннской недели моды необычный показ и вывела на подиум Алексея Солтана(9)
ФОТО: Erlend Štaub
Диана Арно в 2022 году стала первым русскоязычным дизайнером Эстонии, которому удалось выиграть престижную награду в сфере дизайна „Золотую иглу“, а 20 октября впервые после этого снова представила свою коллекцию на Таллиннской неделе моды.
Между этими двумя событиями прошел также показ Diana Arno весной на Рижской неделе моды. Диана Арно рассказала о своей новой коллекции и необычной концепции показа, а также о том, почему показ закрыл Алексей Солтан.
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