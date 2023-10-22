22.10.2023, 11:15
ВИДЕО | „Вайб 80-х, немножко богемный, распущенный“. Арина Барановская и Натали Коровина - о новой коллекции Iris Janvier
ФОТО: Erlend Štaub
Iris Janvier не показывали свои коллекции на Таллиннской неделе моды уже два года и вот, наконец, вернулись с мощным шоу.
Стоящие за брендом Iris Janvier Арина Барановская и Натали Коровина рассказали о том, как новая коллекция родилась в коллаборации с рядом молодых эстонских художников и дизайнеров и о том, что же ее вдозновило.
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