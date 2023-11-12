5 типов работающих женщин: узнайте, к какому относитесь вы
Неутомимые японцы изобрели лапшу быстрого приготовления, тамагочи и способ выяснения карьерного типа женщины. И если первые две идеи убьют либо свободное время, либо мечты о появлении в открытом купальнике летом, то последний может помочь определиться, на какой тип сотрудника вы похожи, и узнать последствия этого выбора. А предупрежден — значит, вооружен, пишет Woman.
„Во мне сто лиц и тысяча ролей“, — так описывает женскую натуру Наталия Очкур в своем известном стихотворении. О тысяче не расскажем, но пять типов, какими женщины бывают на работе, назовем. Предлагаем отнестись к классификации с пониманием: конечно, упорядочить разнообразие нашей природы невозможно, но попытаться взглянуть на себя „со стороны“ будет полезно. Кто знает, вдруг в этой японском исследовании кто-то найдет ключ к понимаю коллег, а еще лучше — себя.
Тип 1: профессионал
Девиз: я изменю мир!
По подсчетам японцев, эти отчаянные воительницы, сносящие все препятствия на пути к идеальной карьере, составляют 16,2% всех работающих женщин. Они мечтают произвести впечатление на каждого в своем окружении, им важно, чтобы все вокруг узнали, что именно они предложили инновационную идею или спасли отдел закупок от незапланированных трат. Как правило, их работой становится хобби, к которому они относятся с большим пылом и страстью — иначе объяснить рвение к вершинам в стиле „после нас хоть потоп“ невозможно.
Кстати, такие женщины предпочитают равный брак и мужчину-партнера, который по достоинству оценит их стремление перевернуть индустрию (или хотя бы местный офис).
В чем подвох? С одной стороны, эти супервумен — ярые перфекционистки, а значит, все, что они сделают, будет безупречного качества. Но если вы узнали в этом описании себя, подумайте о том, чтобы сосредоточиться на чем-то одном вместо управления множеством отделов.
Тип 2: на все руки мастерица
Девиз: успеть везде
Следующая категория дам не соглашается ни на что меньшее, чем 100-процентный результат во всех сферах жизни. Звучит невозможно, и прагматичный голосок внутри наверняка должен спустить мечтательниц на землю.
Как бы не так! До конца жизни они будут уверены, что если очень постараться, то можно каждый день возвращаться домой, где счастливый муж и дети ждут в идеально обставленной и убранной гостиной, на выходных обсуждать с друзьями новости или ходить на йогу, а в понедельник садиться в рабочее кресло леди-босса. Не нужно пытаться переубедить их или себя, если в этих строчках вы узнаете свое описание.
Главное, дорогие трудяжки, помните, что вы у себя одни, и главное достижение — быть счастливой. А вершины, трудовые и семейные, лучше брать полной сил, в хорошем настроении и в гармонии с собой.
Тип 3: любительница внимания
Девиз: живу настоящим
Это, кстати, статистически самый гармоничный тип карьеристок. В чем их секрет? Любительницы внимания много времени уделяют общению: это именно те певчие птички, что щебечут на перерыве возле кулера и выкладывают новый пост с подписью вроде „Трудовые будни с любимыми коллегами“. Свои силы они бросают не на самые сложные задачи, как первый тип, или вообще на все, как второй.
Они с удовольствием возьмутся за новый проект, если знают, что блеснут в нем своими умениями. В противном случае на предложение начальства любительницы внимания отреагируют пассивно.
Если ваша сильная сторона заключается в умении фильтровать рабочую нагрузку и уходить в режим энергосбережения, когда нужно, поздравляем — карьера, возможно, и не будет стремительной, зато нервная система точно не пострадает.
Тип 4: принцесса
Девиз: на все готова ради бренда
По подсчетам японцев, 16% женщин попадает в эту категорию. Узнать их довольно просто: в первый день после получения зарплаты они приходят с новой брендовой сумочкой. Даже если покупка в миг опустошит карту, „принцесса“ от нее не откажется. Их больше интересует не карьерный рост как таковой, а громкое имя компании, где они работают. Гораздо приятнее указать в соцсетях хэштег с названием известного бренда, чем потом и кровью прорываться к звездам.
Принцесс вполне устроит многолетняя стабильность и отсутствие карьерного роста. Нет, они не лентяйки, просто ставку в жизни делают на удачный брак. Главное, чтобы атрибуты успеха были в наличии, будь то дизайнерские туфли или фамилия супруга. Почему нет? В конце концов, хоть кто-то из прекрасной половины работающего населения умеет получать от жизни максимальное удовольствие.
Тип 5: хозяюшка
Девиз: женщина — хранительница очага
Это так называемые случайные карьеристки, которые если и мечтают о повышении, то только до получения статуса матери и жены. Они отлично проявляют себя в должностях, связанных с заботой: хозяюшки перепроверят авиабилеты, снабдят все переговорные бутылками с водой и убедятся, что транспортная компания не обсчитала начальника. Эту категорию составляет всего 9,9% женщин, но зато их состав постоянно меняется. В сжатые сроки они начинают отправлять отчеты уже не руководителям, а свекровям, переходя в статус домохозяек. Хотя мы бы не сказали, что на этом их работа заканчивается. Быть женой и мамой на полной ставке, не иметь выходных и больничных и оставаться на посту 24 часа в сутки — пусть кто-то осмелится не назвать это трудом!