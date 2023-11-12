5 типов работающих женщин: узнайте, к какому относитесь вы

Как бы не так! До конца жизни они будут уверены, что если очень постараться, то можно каждый день возвращаться домой, где счастливый муж и дети ждут в идеально обставленной и убранной гостиной, на выходных обсуждать с друзьями новости или ходить на йогу, а в понедельник садиться в рабочее кресло леди-босса. Не нужно пытаться переубедить их или себя, если в этих строчках вы узнаете свое описание.

Следующая категория дам не соглашается ни на что меньшее, чем 100-процентный результат во всех сферах жизни. Звучит невозможно, и прагматичный голосок внутри наверняка должен спустить мечтательниц на землю.

В чем подвох? С одной стороны, эти супервумен — ярые перфекционистки, а значит, все, что они сделают, будет безупречного качества. Но если вы узнали в этом описании себя, подумайте о том, чтобы сосредоточиться на чем-то одном вместо управления множеством отделов.

Кстати, такие женщины предпочитают равный брак и мужчину-партнера, который по достоинству оценит их стремление перевернуть индустрию (или хотя бы местный офис).

По подсчетам японцев, эти отчаянные воительницы, сносящие все препятствия на пути к идеальной карьере, составляют 16,2% всех работающих женщин. Они мечтают произвести впечатление на каждого в своем окружении, им важно, чтобы все вокруг узнали, что именно они предложили инновационную идею или спасли отдел закупок от незапланированных трат. Как правило, их работой становится хобби, к которому они относятся с большим пылом и страстью — иначе объяснить рвение к вершинам в стиле „после нас хоть потоп“ невозможно.

„Во мне сто лиц и тысяча ролей“, — так описывает женскую натуру Наталия Очкур в своем известном стихотворении. О тысяче не расскажем, но пять типов, какими женщины бывают на работе, назовем. Предлагаем отнестись к классификации с пониманием: конечно, упорядочить разнообразие нашей природы невозможно, но попытаться взглянуть на себя „со стороны“ будет полезно. Кто знает, вдруг в этой японском исследовании кто-то найдет ключ к понимаю коллег, а еще лучше — себя.

Главное, дорогие трудяжки, помните, что вы у себя одни, и главное достижение — быть счастливой. А вершины, трудовые и семейные, лучше брать полной сил, в хорошем настроении и в гармонии с собой.

Тип 3: любительница внимания

Девиз: живу настоящим

Это, кстати, статистически самый гармоничный тип карьеристок. В чем их секрет? Любительницы внимания много времени уделяют общению: это именно те певчие птички, что щебечут на перерыве возле кулера и выкладывают новый пост с подписью вроде „Трудовые будни с любимыми коллегами“. Свои силы они бросают не на самые сложные задачи, как первый тип, или вообще на все, как второй.

Они с удовольствием возьмутся за новый проект, если знают, что блеснут в нем своими умениями. В противном случае на предложение начальства любительницы внимания отреагируют пассивно.

Если ваша сильная сторона заключается в умении фильтровать рабочую нагрузку и уходить в режим энергосбережения, когда нужно, поздравляем — карьера, возможно, и не будет стремительной, зато нервная система точно не пострадает.

Тип 4: принцесса

Девиз: на все готова ради бренда

По подсчетам японцев, 16% женщин попадает в эту категорию. Узнать их довольно просто: в первый день после получения зарплаты они приходят с новой брендовой сумочкой. Даже если покупка в миг опустошит карту, „принцесса“ от нее не откажется. Их больше интересует не карьерный рост как таковой, а громкое имя компании, где они работают. Гораздо приятнее указать в соцсетях хэштег с названием известного бренда, чем потом и кровью прорываться к звездам.

Принцесс вполне устроит многолетняя стабильность и отсутствие карьерного роста. Нет, они не лентяйки, просто ставку в жизни делают на удачный брак. Главное, чтобы атрибуты успеха были в наличии, будь то дизайнерские туфли или фамилия супруга. Почему нет? В конце концов, хоть кто-то из прекрасной половины работающего населения умеет получать от жизни максимальное удовольствие.

Тип 5: хозяюшка

Девиз: женщина — хранительница очага

Это так называемые случайные карьеристки, которые если и мечтают о повышении, то только до получения статуса матери и жены. Они отлично проявляют себя в должностях, связанных с заботой: хозяюшки перепроверят авиабилеты, снабдят все переговорные бутылками с водой и убедятся, что транспортная компания не обсчитала начальника. Эту категорию составляет всего 9,9% женщин, но зато их состав постоянно меняется. В сжатые сроки они начинают отправлять отчеты уже не руководителям, а свекровям, переходя в статус домохозяек. Хотя мы бы не сказали, что на этом их работа заканчивается. Быть женой и мамой на полной ставке, не иметь выходных и больничных и оставаться на посту 24 часа в сутки — пусть кто-то осмелится не назвать это трудом!