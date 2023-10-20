ФОТО | Если спать, то со стилем! Обладательница „Золотой иглы“ Лийзи Ээсма презентовала коллекцию постельного белья

PAI — собственный бренд постельного белья от Kaubamaja. В сотрудничестве с талантливыми эстонскими дизайнерами каждый год выходят эксклюзивные коллекции постельного белья.

На презентации новейшей коллекции с Лийзи Ээсмаа о новой коллекции поговорил ювелир Танель Веэнре, а автор съедобных инсталляций Мария Адер создала необычный фуршет, вдохновившись постельным бельем от дизайнера.

Лийзи Ээсмаа создала два ярких принта для коллекции - „Солнечный вихрь“ и „Снотворное“. Те же самые принты, но немного в других цветовых вариациях она использовала и при создании коллекции, которая принесла ей „Золотую иглу“ на Таллиннской неделе моды.

„Вихри сновидений, рассвет, грув 1960-х, Pantone, „Солнечное колесо“ Олава Эхала, суперсимметрия, таблетки для сна, движущийся, повторяющийся, волнистый, динамический...“ - перечиcлила дизайнер слова, которые у нее ассоциируются с новой коллекцией PAI.

Сама Лийзи из двух комплектов предпочитает „Солнечный вихрь“, выполненный в цветах рассвета. При этом выбор она делает по одной причине: „Эти теплые цвета подходят больше блондинкам, а те, холодные, брюнеткам“, - смеется она.

Постельное белье PAI из хлопка и сатина создается на небольшом заводе в Португалии и выпускает лимитированным тиражом, чтобы гарантировать качество и эксклюзивность.