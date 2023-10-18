18.10.2023, 17:25
ВИДЕО | „Tallinn Fashion Week - не умер... еще!“ Денисова, Саагим и другие - о жесткой критике нашей недели моды
ФОТО: Erlend Štaub
В этом году в эстонской модной индустрии был свой „весенний шторм“, когда в апреле после Таллиннской недели моды на организаторов главного модного мероприятия Эстонии обрушился шквал критики со стороны модных экспертов и стилистов.
Теперь, когда началась осенняя Tallinn Fashion Week, мы решили узнать у завсегдатаев мероприятия, что они думают о всей той критике, которую направили в адрес недели моды. Смотрите видео!