Фэшн-журналист Урмас Вяльяотс раскрыл самые частые промахи при выборе одежды на мероприятие
Парижский журналист в области моды Урмас Вяльяотс делится рекомендациями о том, как избежать частых ошибок, одеваясь на различные мероприятия. Кроме того, он рассказывает о том, как сочетать стильные аксессуары с вашим луком.
„Самые большие неудачи при выборе одежды случаются, когда выбирается наряд просто неподходящий для данного мероприятия“, — говорит Вяльяотс. „Например, когда человек отправляется на летний официальный рабочий обед, как если бы он отправился на пляж (но это опять же не означает, что мужчины, например, не могут носить шорты). Или на отдыхе в большом городе вы идете вечером в ресторан в шлепанцах. Хотя на морском курорте это может быть более-менее, но это точно неуместно во Флоренции, Париже или Лондоне. Всегда нужно помнить о местной культуре и контексте“.
„Порой сразу заметно, что человеку просто все равно, и, собираясь на встречу, он надевает что-то из разряда более-менее подходящее. Это, в свою очередь, показывает своего рода неуважение к организатору мероприятия – особенно если это более праздничное мероприятие, к организации которого приглашающий приложил много усилий“, - описывает типичные промахи эксперт в вопросах моды.
По мнению Вяльяотса, оправдания, связанные с отсутствием у владельца денег или подходящих вариантов, здесь также не учитываются, потому что сейчас, например, в магазинах подержанной одежды можно найти интересные и доступные вещи. „Если не находишь времени на свой наряд, то это опять-таки вопрос уважения и отношения – получается, что чей-то юбилей, свадьба или другое событие не было достаточно важным для приглашенного“, - считает он.
Современные аксессуары
Помимо одежды важную роль играют различные аксессуары. „Выбор аксессуаров снова зависит от контекста и принятых норм. В случае с пестрым нарядом они могут быть вообще незаметными и не столь необходимыми. С другой стороны, в случае с более скромным - например, темным комплектом, аксессуары помогают придать ему более свежий образ“, — говорит Вяльяотс. „Я убежден, что в случае сомнений стоит выбирать именно черный комплект и придать ему необходимую пикантность дизайнерскими украшениями, шарфом, часами, ремнем, головным убором или обувью“, — указывает он на безопасный и стильный выбор.
По мнению модного эксперта, часы и смарт-часы подойдут для любого мероприятия. „Очевидно, что выглядящий слишком спортивным пульсометр или детские пластиковые часы будут смотреться с формальным нарядом несколько нелепо, но в целом ремешок часов имеет решающее значение. Дешевый пластиковый ремешок будет создавать, разумеется, дешевое впечатление, а шикарный металлический или кожаный ремешок придает часам стильный вид. Кроме того, сегодня в ассортименте смарт-часов уже есть немало моделей, которые выступают именно в роли стильного аксессуара“, — приводит пример Вялйяотс.
Например, новые часы Huawei Watch GT 4 предлагают функциональность смарт-часов, но при этом они выглядят как классические часы. Эти часы также выпускаются в 3 версиях меньшего размера и 3 версиях большего размера, и все с разными ремешками. Для более крупной модели вы можете выбирать между зеленым, черным и стальными ремешками, а для модели поменьше вы можете выбирать между белой кожей и серебром с золотом . Это дает возможность подобрать часы к любому случаю – даже к самому праздничному наряду.
„Также стоит отметить, что сумка как таковая не является обязательным аксессуаром, а в первую очередь это предмет повседневного пользования. Возьмем, к примеру, знаменитого редактора американского Vogue Анну Винтур, которую ни разу не поймали на камеру с какой-то сумкой. Если присмотреться, то это же справедливо и для большинства модных знаменитостей, если только они не заняты своими повседневными делами в уличной суете – вот в этом случае сумка является необходимым аксессуаром. Поэтому рекомендую критически отнестись к тому, какие предметы нужно обязательно взять с собой на мероприятие, и при необходимости подобрать к ним небольшой ридикюль, что особенно подходяще для праздничных мероприятий“, — объясняет Вяльяотс.
Безопасный выбор
Люди часто чувствуют себя неуверенно и не знают, как правильно подобрать одежду. „Даже если это звучит неоригинально, то все равно безопаснее носить черное и темно-синее – особенно мужчинам. Темный костюм, черные ухоженные туфли и более светлая рубашка – всегда хороший выбор. Если вы хотите добавить что-то шикарное, хорошие часы — то это всегда качественный аксессуар“, — говорит модный эксперт о безопасном выборе для мужчин.
„У женщин есть хороший выбор: однотонное платье или брючный костюм, на среднем каблуке или полуботинках. Особенно хорошо это работает, если вы разнообразите его, например, яркими украшениями или шарфом. Часы — тоже хороший выбор для женщины, и по возможности рекомендую оставить сумку дома“, — заключает фэшн-эксперт.