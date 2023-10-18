Фэшн-журналист Урмас Вяльяотс раскрыл самые частые промахи при выборе одежды на мероприятие

„Самые большие неудачи при выборе одежды случаются, когда выбирается наряд просто неподходящий для данного мероприятия“, — говорит Вяльяотс. „Например, когда человек отправляется на летний официальный рабочий обед, как если бы он отправился на пляж (но это опять же не означает, что мужчины, например, не могут носить шорты). Или на отдыхе в большом городе вы идете вечером в ресторан в шлепанцах. Хотя на морском курорте это может быть более-менее, но это точно неуместно во Флоренции, Париже или Лондоне. Всегда нужно помнить о местной культуре и контексте“.

„Порой сразу заметно, что человеку просто все равно, и, собираясь на встречу, он надевает что-то из разряда более-менее подходящее. Это, в свою очередь, показывает своего рода неуважение к организатору мероприятия – особенно если это более праздничное мероприятие, к организации которого приглашающий приложил много усилий“, - описывает типичные промахи эксперт в вопросах моды.

По мнению Вяльяотса, оправдания, связанные с отсутствием у владельца денег или подходящих вариантов, здесь также не учитываются, потому что сейчас, например, в магазинах подержанной одежды можно найти интересные и доступные вещи. „Если не находишь времени на свой наряд, то это опять-таки вопрос уважения и отношения – получается, что чей-то юбилей, свадьба или другое событие не было достаточно важным для приглашенного“, - считает он.

Современные аксессуары

Помимо одежды важную роль играют различные аксессуары. „Выбор аксессуаров снова зависит от контекста и принятых норм. В случае с пестрым нарядом они могут быть вообще незаметными и не столь необходимыми. С другой стороны, в случае с более скромным - например, темным комплектом, аксессуары помогают придать ему более свежий образ“, — говорит Вяльяотс. „Я убежден, что в случае сомнений стоит выбирать именно черный комплект и придать ему необходимую пикантность дизайнерскими украшениями, шарфом, часами, ремнем, головным убором или обувью“, — указывает он на безопасный и стильный выбор.