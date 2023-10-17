На старт, внимание, марш на подиум! Сегодня начинается главное модное событие года - Tallinn Fashion Week

17 октября состоится премия „Золотая игла“, которая вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал.

„Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.

На „Золотую иглу“ номинированы Лийси Ээсмаа, Каролин Куузик и Кетлин Бахманн.

За серебряную иглу поборются Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап.

В этот раз в жюри помимо эстонских экспертов также входит всемирно известный голландский бренд Viktor&Rolf.

На Tallinn Fashion Week вновь пройдут показы именитых эстонских дизайнеров, среди которых получившая „Золотую иглу“ в 2022 году Диана Арно, Кирилл Сафонов, Iris Janvier, Алдо Ярвсоо и другие.

Бутик Ultima Thule Galerii покажет как женскую, так и мужчкую моду от Alpaka, Castlebird Rose, Amanjeda by Katrin Kuldma, WOOM и других своих брендов.

Также впервые за долгое время свою коллекцию на Таллиннской неделе моды представит Оксана Тандит.

Среди дебютантов Tallinn Fashion Week - молодой эстонский бренд Ärni Blum, коллектив молодых дизайнеров Fashion Fighters и известный дизайнер из Латвии Natalija Jansone.

Впервые в рамках недели моды прямо на месте в Котле культуры будет открыт дизайнерский поп-ап магазин, где можно будет приобрести творчество дизайнеров прямо с подиума.

ПРОГРАММА

Вторник, 17.10.

18.30 Riina Põldroos, Aldo Järvsoo

20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Среда, 18.10

17.30 Fashion Fighters, Toivo Freeman Pilt

19.00 Brand NO.8, Mammu Couture

20.30 Alexanderling, Oksana Tandit

Четверг, 19.10

17.30 Ärni Blum, Marilin Sikkal

19.00 Ultima Thule Gallery

20.30 Amanjeda by Katrin Kuldma

Пятница, 20.10

17.30 Nora Isle by Mariann Saar, Diana Arno

19.00 Iris Janvier

20.30 Natalija Jansone, Kirill Safonov