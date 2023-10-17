ФОТО | Как вам такое декольте? Джулия Фокс появилась на публике в штанах с вырезом на ягодицах

33-летняя знаменитость была замечена на презентации обувного бренда Sorel в Нью-Йорке, США. Для мероприятия Фокс выбрала черный топ-бюстгальтер с широкими рукавами и облегающие штаны с вырезом в форме сердца на ягодицах.

Cвой внешний вид она дополнила черной сумкой и ботинками на массивной подошве. Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и накрасили губы коричневой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небольшие локоны.

Ранее Джулия Фокс появилась на публике в нижнем белье поверх брюк. Папарацци сняли манекенщицу по пути на ток-шоу Sherri.