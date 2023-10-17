ВИДЕО | Нет, это не глюки! Adobe показала платье из будущего, которое может менять цвет и узор

Проект Primrose, представленный на выставке MAX в виде интерактивного платья, создано их носимого и гибкого, неэмиссионного текстиля, который позволяет отображать на всей поверхности контент, созданный с помощью Adobe Firefly, Adobe After Effects, Adobe Stock и Adobe Illustrator.

Дизайнеры могут использовать эту технологию в одежде, мебели и других поверхностях, чтобы раскрыть безграничные возможности стиля - например, возможность загрузить и носить последний дизайн от любимого дизайнера, говорится в пресс-релизе концерна.