Тренд тихая роскошь: как выглядеть дорого при минимальных затратах

Если вы хотите облачиться в „тихую роскошь“, не обязательно отказываться от еды, в попытке накопить на пару туфель от Monolo или жакет от Chanel, как это делала героиня Кэрри Бредшоу. Нарядиться в „старые деньги“ можно и при минимальных затратах в масс-маркете. Здесь вопрос не том сколько стоит, а что на вас надето?

Соберите правильные базовые комплекты

Найдите все элементы идеальной базы — это трикотажные белые и черные майки, топы по фигуре, идеальные белые и голубые блузки. Лучше всего купить все это в нескольких экземплярах. Важно избегать кричащих цветов и принтов, помимо белого и голубого вы можете себе позволить серый, кремовый, бежевый. Ваша база — это чистый лист для наслоения образа.

Основу гардероба легко комбинировать с классическими брюками, джинсами, пиджаками, юбкой-карандаш. Это идеальный тандем для воплощения тихой роскоши.

Хороший жакет — ваш друг

Ничто так не делает образ дорогим, как жакет, будто созданный идеально под вас. Это может быть приталеная модель или скроенная по типу мужского пиджака, оверсайз. Жакет можно сочетать с платьями по фигуре а-ля футляр, платьями-футболками в пол, юбками — от плиссе до карандаша, классическими брюками и джинсами (прямыми или скинни).

Еще один вариант, который должен быть всегда в вашем шкафу — твидовый жакет. Причем не обязательно тратить деньги на оригинальный от Chanel, в масс-маркете есть хорошие реплики твидовых жакетов. Их стоимость начинается от 1500 рублей. Причем качество гораздо выше заявленной суммы.

Вам нужен модный монохром

Тихая роскошь синоним асамбля одежды в монохромных тонах. Старйтесь подбирать для создания образа цвета из нюдовой палитры. Причем все оттенки из нее идеально комбинируются друг с другом. Самый беспроигрышный — это бежевый. Он хорошо подходит и к черному, и к серому, и к синему.

Приобретите топы, майки и свитера в этих тонах. Из этих вещей каждый день можно составлять разные образы, грамотно комбинируя с брюками, джинсами, пиджаками.

Не забывайте про джинсы