Забудьте это немедленно: Влад Лисовец перечислил 10 деталей образа, которые делают из девушки простушку

Чувство стиля, пожалуй, относится к тем качествам, которые даются нам с рождения: либо оно есть, либо его нет. Если вариант первый, то обладательницу можно поздравить, а вот если второй — то на помощь приходят стилисты, к советам которых стоит время от времени прислушиваться.

Они готовы стать той самой палочкой-выручалочкой, с помощью которой вы будете выглядеть стильной и современной. И главный совет в этом деле — забыть, что вещи и образы, которые были на пике популярности 10, 5 и даже год назад, снова в тренде.

Известный телеведущий, эксперт в мире моды и стилист Влад Лисовец объяснил, что выдает в девушке простушку.

Итак, первое — солнечные очки на кончике носа.

Второе — накладные и наращенные ресницы.

Третьим пунктом в образе так называемых провинциалок стилист выделяет косички на голове. Причем в самых различных вариациях.

Следом идут губы-уточки. Эта мода пришла еще в нулевых, но к 2017 году достигла своего пика. Если не каждая первая, то каждая вторая на собственном опыте знает, что такое коррекция формы губ филлерами.

„Сегодня эти раздутые губы, к счастью, отходят. Так что девушка, которая до сих стремится накачать губы, может забыть про стиль и моду“, — делится с Woman стилист.

Завершает внешний облик антитренд — нарисованные брови.

Модницу прошлогодних сезонов выдадут часы со стразами и высокая бейсболка.

„Еще наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность“, — рассуждает эксперт.

В стоп-лист попала приталенная джинсовая куртка и джинсы-скинни.

„Скинни может носить только супермодница. Девушка с очень стильной стрижкой. Это единичные варианты“, — отмечает Лисовец.