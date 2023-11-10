Забудьте это немедленно: Влад Лисовец перечислил 10 деталей образа, которые делают из девушки простушку(4)
Стилист Влад Лисовец назвал предметы гардероба, с которыми стоит расстаться. А еще посоветовал внимательно посмотреть на себя в зеркало, пишет Woman.
Чувство стиля, пожалуй, относится к тем качествам, которые даются нам с рождения: либо оно есть, либо его нет. Если вариант первый, то обладательницу можно поздравить, а вот если второй — то на помощь приходят стилисты, к советам которых стоит время от времени прислушиваться.
Они готовы стать той самой палочкой-выручалочкой, с помощью которой вы будете выглядеть стильной и современной. И главный совет в этом деле — забыть, что вещи и образы, которые были на пике популярности 10, 5 и даже год назад, снова в тренде.
Известный телеведущий, эксперт в мире моды и стилист Влад Лисовец объяснил, что выдает в девушке простушку.
Итак, первое — солнечные очки на кончике носа.
Второе — накладные и наращенные ресницы.
Третьим пунктом в образе так называемых провинциалок стилист выделяет косички на голове. Причем в самых различных вариациях.
Следом идут губы-уточки. Эта мода пришла еще в нулевых, но к 2017 году достигла своего пика. Если не каждая первая, то каждая вторая на собственном опыте знает, что такое коррекция формы губ филлерами.
„Сегодня эти раздутые губы, к счастью, отходят. Так что девушка, которая до сих стремится накачать губы, может забыть про стиль и моду“, — делится с Woman стилист.
Завершает внешний облик антитренд — нарисованные брови.
Модницу прошлогодних сезонов выдадут часы со стразами и высокая бейсболка.
„Еще наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность“, — рассуждает эксперт.
В стоп-лист попала приталенная джинсовая куртка и джинсы-скинни.
„Скинни может носить только супермодница. Девушка с очень стильной стрижкой. Это единичные варианты“, — отмечает Лисовец.
„Прическа. Это еще одна красноречивая деталь. Высокий хвост на макушке или подчеркнуто сложная идеальная прическа — это не про моду. Забудьте. Прическа должна быть слегка небрежной, естественной. Знаете, ваш девиз: ’’Я никому не стараюсь понравиться’’“, — дает совет эксперт.
Шубы и меховые жилеты стилист даже не озвучивает. Они — строжайшее табу!
„Слава богу, уже давно не вижу жилеты и шубы. Мне кажется, что сегодня даже в маленьких городках нашей необъятной страны уже знают, что это неприлично. Натуральный мех не про моду, это про жестокость“.
Отдельной строкой стилист выносит стремление носить украшения.
„Это еще советское наследие, когда на шее у женщины золотая цепочка с кулончиком, и она не снимается: и под платье, и под футболку с джинсами, и на работу, и на природу“, — рассуждает Владислав.
Но не только одежда и внешний облик станут маркером провинциальности. Поведение в этом вопросе играет не меньшую роль.
„Чрезмерная кокетливость перечеркнет любой образ. Такие манерные дамы обречены на модное фиаско“, — заключил эксперт.