Эстонский дизайнер одевает Дуа Липу, Леди Гагу и Рианну: „они поддерживают меня как женщину!“

Роберта Эйнер родом из Таллинна, но сейчас базируется в Лондоне. Без сомнений, ее можно назвать одной из самых усешных эстонских дизайнеров, так как ее творчество носят такие звездные клиенты, как Дуа Липа, Леди Гага, Рианна, Наоми Кэмпбелл, Лили Аллен и другие.

Несмотря на приведенный выше список звезд, дизайнер не позволяет успеху вскружить себе голову. „Они поддерживают меня как женщину, а не как дизайнера“, - признается Эйнер.

Она добавила, что для нее намного важнее то, что ее известные клинты оценили ее творчество, а не то, отмечена ли она на их постах в соцсетях.

„Мне кажется, что я добилась всего, о чем мечтала, и это дает мне очень большую свободу“, - говорит она. „Мое эго ушло на задний план а вперед вышло то, что когда-то сподвигло меня уехать за границу: любовь к дизайну“.