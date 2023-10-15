Александр Рогов: можно купить дорогое платье, но ходить с грязными волосами и пахнуть потом, и весь ваш образ рухнет

Умение стильно выглядеть это талант или отработанный навык?

Я считаю, что стильно может выглядеть только тот человек, который себя в жизни нашел и понял, кто он, про что он. И своей одеждой, и внешним видом рассказывает историю.

Модно выглядеть — это навык. Посмотри тренды, пойми, что актуально и надень все, что написано в пабликах. И ты будешь модной, но будешь ли ты при этом стильной? Стильно выглядит только тот человек, который имеет внутренний мир и абсолютную осознанность, и понимание того, про что он. А когда человек этого не знает, ему и модно и стильно выглядеть не надо, но главное, опять-таки простите, что я все про гигиену, главное, чтобы не пахло потом.

На последней Неделе моды в Париже все обсуждали street-style Насти Ивлеевой. Как вам образы Насти?

Анастасия Ивлеева просто богиня моды. Я считаю, что она лучшая, потому что она одна из немногих русских селебрити, кто инвестирует в свой гардероб, также, как и я. Она не носит вещи, принесенные из шоурума, которые после нее еще 15 человек наденут. У нее очень четкое планирование своей презентации.

Последняя вещь, которую вы долго искали и наконец купили?

Вы знаете, мне так много лет уже, что для меня мода — это не хотеть два года, а потом наконец купить. В целом я могу позволить себе купить все, что я хочу, если я хочу какую-то новую сумку, даже в новых обстоятельствах, я могу ее получить через 2 недели, поэтому сейчас у меня такого трепета покупка не вызывает. Но у меня есть guilty pleasure, я ищу на рисейле всегда винтажные сумки Hermès. И, соответственно, если я нахожу ту, которая мне откликается, которой в моей коллекции нет, то да, это может быть уже квест, потому что ее нужно заказать или ее нужно дождаться. Плюс это стоит немалых денег. И вот на днях я купил себе сумку Kelly 1946 года производства, представляете? Вот это новая такая моя коллекционная вещичка, это радует.

А есть какие-то бюджетные лайфхаки при создании модного образа?