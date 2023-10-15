Александр Рогов: можно купить дорогое платье, но ходить с грязными волосами и пахнуть потом, и весь ваш образ рухнет(4)
Скажем честно, женщины любят модные советы от Александра Рогова. Тут спасибо стоит сказать его мейковер-шоу „Рогов в городе“, где он многие годы демонстрирует чудеса перевоплощения участниц своего проекта и легко адаптируют тренды, пишет Woman.
Умение стильно выглядеть это талант или отработанный навык?
Я считаю, что стильно может выглядеть только тот человек, который себя в жизни нашел и понял, кто он, про что он. И своей одеждой, и внешним видом рассказывает историю.
Модно выглядеть — это навык. Посмотри тренды, пойми, что актуально и надень все, что написано в пабликах. И ты будешь модной, но будешь ли ты при этом стильной? Стильно выглядит только тот человек, который имеет внутренний мир и абсолютную осознанность, и понимание того, про что он. А когда человек этого не знает, ему и модно и стильно выглядеть не надо, но главное, опять-таки простите, что я все про гигиену, главное, чтобы не пахло потом.
На последней Неделе моды в Париже все обсуждали street-style Насти Ивлеевой. Как вам образы Насти?
Анастасия Ивлеева просто богиня моды. Я считаю, что она лучшая, потому что она одна из немногих русских селебрити, кто инвестирует в свой гардероб, также, как и я. Она не носит вещи, принесенные из шоурума, которые после нее еще 15 человек наденут. У нее очень четкое планирование своей презентации.
Последняя вещь, которую вы долго искали и наконец купили?
Вы знаете, мне так много лет уже, что для меня мода — это не хотеть два года, а потом наконец купить. В целом я могу позволить себе купить все, что я хочу, если я хочу какую-то новую сумку, даже в новых обстоятельствах, я могу ее получить через 2 недели, поэтому сейчас у меня такого трепета покупка не вызывает. Но у меня есть guilty pleasure, я ищу на рисейле всегда винтажные сумки Hermès. И, соответственно, если я нахожу ту, которая мне откликается, которой в моей коллекции нет, то да, это может быть уже квест, потому что ее нужно заказать или ее нужно дождаться. Плюс это стоит немалых денег. И вот на днях я купил себе сумку Kelly 1946 года производства, представляете? Вот это новая такая моя коллекционная вещичка, это радует.
А есть какие-то бюджетные лайфхаки при создании модного образа?
Мне очень нравится, что новое поколение активно пользуются рисейл-платформами, покупают что-то с рук, ходят в секонд-хенды и совершенно не стесняются этого. Важна подача и совершенно не важно, сколько стоит одежда.
Важнее здесь насколько опрятно и ухоженно человек выглядит. Я всегда привожу пример: на вас может быть дорогое платье и самые модные туфли, но при этом грязные волосы и от вас может пахнуть потом или пахнуть изо рта, и сразу весь ваш образ рушится. А в другом случае: на вас может быть платье из магазина масс-маркета, какие-то совершенно непримечательные туфельки, при этом очень красивые, ухоженные волосы, классный взгляд, улыбка, свежий аромат. И ваш образ сразу значительно дороже. А так всегда поможет не очень дорогой пиджак, его можно сделать визуально более дорогим, заменив пуговицы.