ИНТЕРВЬЮ | „Эстонские мужчины меня боятся“. Бригитте Сюзанне Хунт - о своей книге за 50 евро, скандале с Рыйвасом и отношениях

„Я живу по своим правилам и не танцую ни под чью дудку, потому что не должна этого делать“, - гордо сообщает Бригитте Сюзанне Хунт. Недавно 28-летняя светская львица, известная своими многочисленными скандалами, выпустила автобиографическую книгу под названием „Избалованная принцесса“, за которую фанатам придется отдать 50 евро. Kroonika поговорила с Хунт о книге и ее личной жизни.