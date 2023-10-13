13.10.2023, 16:02
ИНТЕРВЬЮ | „Эстонские мужчины меня боятся“. Бригитте Сюзанне Хунт - о своей книге за 50 евро, скандале с Рыйвасом и отношениях
ФОТО: | Erakogu
„Я живу по своим правилам и не танцую ни под чью дудку, потому что не должна этого делать“, - гордо сообщает Бригитте Сюзанне Хунт. Недавно 28-летняя светская львица, известная своими многочисленными скандалами, выпустила автобиографическую книгу под названием „Избалованная принцесса“, за которую фанатам придется отдать 50 евро. Kroonika поговорила с Хунт о книге и ее личной жизни.