13.10.2023, 11:45
ФОТО | Супермодель Кармен Педару открыла в Kaubamaja поп-ап магазин со своими люксовыми пижамами
ФОТО:
12 октября эстонская супермодель Кармен Педару открыла на втором этаже торгового центра Kaubamaja поп-ап магазин, в котором можно ознакомиться с ее коллекцией шелковых пижам и приобрести их. Цеы на пижамы от Педару начинаются от 200 евро и достигают 480 евро.
По словам модели, ее пижамы созданы из 100% высококачественного шелка малбери. Педару уверена, что красивые, удобные и качественные пижамы - это нечто большее, чем просто одежда для сна. Поэтому ее пижамы созданы не только для того, чтобы нежиться в них у себя дома, но в такой роскошной пижаме можно даже выйти в люди, сочетая ее с туфлями на каблуке или кедами.
Поп-ап магазин пижам Кармен Педару будет открыт в Kaubamaja до 1 января.