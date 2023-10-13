ФОТО | Супермодель Кармен Педару открыла в Kaubamaja поп-ап магазин со своими люксовыми пижамами

По словам модели, ее пижамы созданы из 100% высококачественного шелка малбери. Педару уверена, что красивые, удобные и качественные пижамы - это нечто большее, чем просто одежда для сна. Поэтому ее пижамы созданы не только для того, чтобы нежиться в них у себя дома, но в такой роскошной пижаме можно даже выйти в люди, сочетая ее с туфлями на каблуке или кедами.