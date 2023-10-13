Работа над ошибками: весной организаторов Таллиннской недели моды раскритиковали в пух и прах. Что будет этой осенью?(3)
В этом году в эстонской модной индустрии был свой „весенний шторм“, когда в апреле после Таллиннской недели моды на организаторов главного модного мероприятия Эстонии обрушился шквал критики со стороны модных экспертов и стилистов. Приняли ли они критику к сведению и стоит ли ожидать изменений на грядущей осенней Tallinn Fashion Week?
После окончания весенней Таллиннской недели моды лавина критики накрыла как дизайнеров и организаторов, так и гостей модного мероприятия: Женя Фокин, Каролин Куузик, Эстер Каннельмяэ и Анне Ветик выразили свое недовольство аспектами мероприятия, а затем подключились и другие.
Многие сравнивают Таллиннскую неделю моды с Рижской, отдавая предпочтение в плане организации именно той, что проходит у соседей. Кто-то недоволен выбором дизайнеров, кто-то гостями, а кто-то отсутствием иностранной прессы. Поступали и совсем радикальные предложения, которые кажутся абсурдными: вовсе отменить Таллиннскую неделю моды или же объединить все Балтийские недели моды в одну.
Организатор Tallinn Fashion Week Ану Кикас говорит, что весь тот шквал критики, что обрушился на нее и ее мероприятие, начался с сущей ерунды, но она не может раскрыть ее суть, потому что это было бы некорректно с ее стороны. „На самом деле, никакой большой драмы не было“, - пояснила она.
Тем не менее она признает, что вся поступившая в адрес недели моды критика была полезная, и организаторы ее учли. Дизайнер Катрин Кулдма отметила, что не вся критика была конструктивной. Например, предложение объединить три недели моды в странах Балтии в одну и вовсе означало бы возврат к тому, как было в СССР, а показывать коллекции на следующий сезон для нашего потребителя просто нет смысла.
Кикас не согласна с тем, что на неделю моды в Таллинн не приезжают зарубежные блогеры и журналисты. По ее словам, они всегда там были, просто местная публика не может их распознать. Она даже пошутила, что на них надо начать вешать бейджики „иностранный блогер“, чтобы больше не возникало таких вопросов.
Один пункт, из-за которого критиковали Таллиннскую неделю моды - отсутствие приглашенных иностранных дизайнеров. Теперь же на грядущей неделе моды свою коллекцию покажет Наталия Янсоне из Латвии, которая у себя на родине является известным и крайне востребованным дизайнером.
Да и список эстонских дизайнеров, которые участвуют на неделе моды 17-20 октября, на этот раз довольно солидный: Диана Арно, Кирилл Сафонов, Алдо Ярвсоо, Iris Janvier, Катрин Кулдмаа и даже Оксана Тандит, которая уже много лет подряд относилась к Таллиннской недели моды довольно критично и проводила свои показы вне сего мероприятия.
Еще одна новинка этой недели моды - творчество некоторых дизайнеров, которое они покажут на подиуме, можно будет сразу же приобрести на месте в Котле культуры в поп-ап магазине: например, Amanjeda by Katrin Kuldma, Ultima Thule Galerii, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Marilin Sikkal и Mammu Couture. В этот магазинчик могут прийти все желающие, даже если у них нет билета или приглашения на показы.
Что касается билетов на показы, то Кикас отметила, что на каждый показ продается всего 60 билетов. Все остальные посетители недели моды - пресса, блогеры, стилисты, другие участники местной модной индустрии либо приглашенные дизайнерами гости. Поэтому нельзя сказать, что неделя моды „гребет деньги лопатой“ на билетах.
„Наша цель - сделать лучшее шоу в мире“, - подчеркнула Ану Кикас. Она надеется, что осенняя неделя моды сможет предложить все самое лучшее как публике, так и сами дизайнерам.
ПРОГРАММА
Вторник, 17.10.
18.30 Riina Põldroos, Aldo Järvsoo
20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel
Среда, 18.10
17.30 Fashion Fighters, Toivo Freeman Pilt
19.00 Brand NO.8, Mammu Couture
20.30 Alexanderling, Oksana Tandit
Четверг, 19.10
17.30 Ärni Blum, Marilin Sikkal
19.00 Ultima Thule Gallery
20.30 Amanjeda by Katrin Kuldma
Пятница, 20.10
17.30 Nora Isle by Mariann Saar, Diana Arno
19.00 Iris Janvier
20.30 Natalija Jansone, Kirill Safonov