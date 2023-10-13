Работа над ошибками: весной организаторов Таллиннской недели моды раскритиковали в пух и прах. Что будет этой осенью?

После окончания весенней Таллиннской недели моды лавина критики накрыла как дизайнеров и организаторов, так и гостей модного мероприятия: Женя Фокин, Каролин Куузик, Эстер Каннельмяэ и Анне Ветик выразили свое недовольство аспектами мероприятия, а затем подключились и другие.

Многие сравнивают Таллиннскую неделю моды с Рижской, отдавая предпочтение в плане организации именно той, что проходит у соседей. Кто-то недоволен выбором дизайнеров, кто-то гостями, а кто-то отсутствием иностранной прессы. Поступали и совсем радикальные предложения, которые кажутся абсурдными: вовсе отменить Таллиннскую неделю моды или же объединить все Балтийские недели моды в одну.

Организатор Tallinn Fashion Week Ану Кикас говорит, что весь тот шквал критики, что обрушился на нее и ее мероприятие, начался с сущей ерунды, но она не может раскрыть ее суть, потому что это было бы некорректно с ее стороны. „На самом деле, никакой большой драмы не было“, - пояснила она.

Тем не менее она признает, что вся поступившая в адрес недели моды критика была полезная, и организаторы ее учли. Дизайнер Катрин Кулдма отметила, что не вся критика была конструктивной. Например, предложение объединить три недели моды в странах Балтии в одну и вовсе означало бы возврат к тому, как было в СССР, а показывать коллекции на следующий сезон для нашего потребителя просто нет смысла.

Кикас не согласна с тем, что на неделю моды в Таллинн не приезжают зарубежные блогеры и журналисты. По ее словам, они всегда там были, просто местная публика не может их распознать. Она даже пошутила, что на них надо начать вешать бейджики „иностранный блогер“, чтобы больше не возникало таких вопросов.

Один пункт, из-за которого критиковали Таллиннскую неделю моды - отсутствие приглашенных иностранных дизайнеров. Теперь же на грядущей неделе моды свою коллекцию покажет Наталия Янсоне из Латвии, которая у себя на родине является известным и крайне востребованным дизайнером.