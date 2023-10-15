26 лет брака и измен: история любви Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит
После 26 лет брака, в котором было место и открытым отношениям, и семейной идиллии, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит все-таки объявили о том, что уже несколько лет как расстались, пишет „Леди“.
Десятилетия любви
Долгое время семья Уилла Смита казалась образцово-показательной — двое детей, мальчик и девочка, прекрасная жена Джада Пинкетт, тоже актриса, но не пытающаяся превзойти своего супруга. Целых 15 лет они были счастливы вместе, практически не давая прессе поводов усомниться в этой семейной идиллии. Их дети тоже (не без помощи звездных родителей) осели в творческой сфере. Джейден увлекается музыкой и снимается в кино, Уиллоу не отстает от брата — снимает музыкальные клипы и засветилась в нескольких фильмах.
Начиналось все с дружбы — Уилл развелся со своей первой женой Шерри Зампино, с которой прожил три года, и начал искать новую любовь. Как это часто бывает, попадались все не те — актер переживал и рассказывал о своих неудачах подруге Джаде, с которой познакомился на кастинге сериала „Принц из Беверли-Хиллз“ в 1995 году. Прошло довольно много времени, прежде чем Уилл понял, что Джада больше годится на роль его жены, чем на роль непромокаемой жилетки.
В 1997 году влюбленные все-таки поженились. Джада была намерена выполнять традиционную роль хранительницы домашнего очага, а Уилл продолжал работать день и ночь. „Я заброшу свою карьеру, прежде чем я позволю ей разрушить наш брак, — говорила Пинкетт. — Я это ясно дала понять Уиллу. Я бы забросила ее полностью“. В итоге она действительно сделала выбор в пользу семьи, практически совсем перестала сниматься и полностью посвятила себя детям и мужу. В 1998 году на свет появился их сын Джейден, а спустя два года — дочь Уиллоу.
Свободные отношения
Эта семья казалась крепкой, но в 2013 году стало известно, что Уилл Смит и Джада Пинкетт решили разойтись. Уже тогда широко обсуждались свободные взгляды Джады. В одном из интервью она прямо сказала, что не против, если у супруга будет другая женщина: „Я всегда твердила Уиллу, что он может делать все, что пожелает, до тех пор, пока сможет спокойно смотреть на свое отражение в зеркале. Потому что в конце концов он сам себе хозяин. Здесь и сейчас я его партнер, но он абсолютно независим. Ему решать, с кем он хочет быть, и я не вправе делать этот выбор за него“.
Именно в тот момент таблоиды „нашли“ эту самую другую женщину и приписали актеру роман с Марго Робби. Джада тоже не скучала в одиночестве и радовалась отношениям с молодым музыкантом Аугусто Алсиной.
Тем не менее спустя несколько месяцев после грустной новости звезды вновь сошлись. На отдыхе на Гавайях они выглядели влюбленными и такими романтичными, что фанаты сами сделали вывод о том, что о разводе этого союза говорить рано.
Та самая пощечина
Другая яркая история с участием этой пары произошла в 2022 году на церемонии вручения Оскар. Ведущий Крис Рок неудачно пошутил о прическе Джады, которая в тот момент страдала от алопеции – облысения. Уилл посчитал этот выпад оскорбительным, поднялся на сцену и влепил Крису пощечину. Спустя несколько месяцев артист все-таки извинился за свой поступок.
Несмотря на все проблемы в звездной чете и новости об их отношениях, фанатам оказалось, что Смиты готовы преодолеть их ради гармонии в семье. Но сегодняшнее интервью ставит под сомнение все прежние утверждения пары. В интервью на канале NBC актриса заявила, что они с Уиллом расстались еще в 2016 году, но просто пытались все это время сохранять видимость хороших отношений и оставаться партнерами.