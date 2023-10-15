26 лет брака и измен: история любви Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит

Десятилетия любви

Долгое время семья Уилла Смита казалась образцово-показательной — двое детей, мальчик и девочка, прекрасная жена Джада Пинкетт, тоже актриса, но не пытающаяся превзойти своего супруга. Целых 15 лет они были счастливы вместе, практически не давая прессе поводов усомниться в этой семейной идиллии. Их дети тоже (не без помощи звездных родителей) осели в творческой сфере. Джейден увлекается музыкой и снимается в кино, Уиллоу не отстает от брата — снимает музыкальные клипы и засветилась в нескольких фильмах.

Начиналось все с дружбы — Уилл развелся со своей первой женой Шерри Зампино, с которой прожил три года, и начал искать новую любовь. Как это часто бывает, попадались все не те — актер переживал и рассказывал о своих неудачах подруге Джаде, с которой познакомился на кастинге сериала „Принц из Беверли-Хиллз“ в 1995 году. Прошло довольно много времени, прежде чем Уилл понял, что Джада больше годится на роль его жены, чем на роль непромокаемой жилетки.

В 1997 году влюбленные все-таки поженились. Джада была намерена выполнять традиционную роль хранительницы домашнего очага, а Уилл продолжал работать день и ночь. „Я заброшу свою карьеру, прежде чем я позволю ей разрушить наш брак, — говорила Пинкетт. — Я это ясно дала понять Уиллу. Я бы забросила ее полностью“. В итоге она действительно сделала выбор в пользу семьи, практически совсем перестала сниматься и полностью посвятила себя детям и мужу. В 1998 году на свет появился их сын Джейден, а спустя два года — дочь Уиллоу.

Свободные отношения