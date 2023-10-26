10 фраз, которые нужно говорить девочке, чтобы она выросла счастливой

1. Мы так рады, что ты у нас есть.

И это, и другие послания родители не просто говорят. Они так чувствуют. И показывают – проводят время, играют, интересуются тем, что девочке важно, утешают, когда больно и страшно. И любуются! Вы бы знали, сколько выросших девочек на приеме у психолога тоскуют по любованию, которого так не хватило. „Если бы я мог(-ла) выбрать любого ребенка на планете, я бы все равно выбрал(-а) тебя“. Закройте глаза и представьте, каково это – ощущать, что ты – радость, а не обуза, что твое место на земле – только твое. И как это наполняет изнутри.

2. Твои чувства и потребности важны.

„Ты можешь доверять своим чувствам, ты имеешь на них право. Грустить, злиться, горевать, испытывать любые чувства – естественно. Мы будем с тобой учиться их проживать и правильно выражать“. Когда твои чувства отражают, когда твои потребности достойны внимания, ты понимаешь: я важна, я имею значение, я могу рассчитывать на поддержку близких людей, если она потребуется.

3. Твоя ценность в этом мире не зависит от успехов и достижений.

Нет, развиваться и самосовершенствоваться – это прекрасно. Но ты не обязана быть лучшей из лучших, свое право быть тебе не нужно заслуживать и доказывать.

Ты можешь ценить свои достижения, даже если окружающие их не замечают.

Какой жизненный вывод из такого послания делает девочка? „Я остаюсь хорошим человеком, даже если чего-то не могу или ошибаюсь. И чтобы ощущать себя достойной, мне не нужно признание других“. Это называется самоценность.

4. Я в тебя верю.

Это тоже не просто слова. Это родительская позиция. „Я знал(-а), что ты сможешь, что у тебя получится. Я верю, что ты сможешь принять правильное для себя решение; если нужно, я помогу тебе разобраться“. Что отсюда произрастает? Самостоятельность и уверенность в собственных силах: я не беспомощная, я могу влиять на свою жизнь, могу себе доверять, могу решать задачи, которые для меня важны. И более широко – я живу свою жизнь.

5. Твое тело принадлежит только тебе.