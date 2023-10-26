10 фраз, которые нужно говорить девочке, чтобы она выросла счастливой
Mail.ru попросил Ирину Чеснову, семейного психолога и автора книг для детей и взрослых, поделиться родительскими посланиями, которые помогут нашим девочкам вырасти с ощущением самоценности.
1. Мы так рады, что ты у нас есть.
И это, и другие послания родители не просто говорят. Они так чувствуют. И показывают – проводят время, играют, интересуются тем, что девочке важно, утешают, когда больно и страшно. И любуются! Вы бы знали, сколько выросших девочек на приеме у психолога тоскуют по любованию, которого так не хватило. „Если бы я мог(-ла) выбрать любого ребенка на планете, я бы все равно выбрал(-а) тебя“. Закройте глаза и представьте, каково это – ощущать, что ты – радость, а не обуза, что твое место на земле – только твое. И как это наполняет изнутри.
2. Твои чувства и потребности важны.
„Ты можешь доверять своим чувствам, ты имеешь на них право. Грустить, злиться, горевать, испытывать любые чувства – естественно. Мы будем с тобой учиться их проживать и правильно выражать“. Когда твои чувства отражают, когда твои потребности достойны внимания, ты понимаешь: я важна, я имею значение, я могу рассчитывать на поддержку близких людей, если она потребуется.
3. Твоя ценность в этом мире не зависит от успехов и достижений.
Нет, развиваться и самосовершенствоваться – это прекрасно. Но ты не обязана быть лучшей из лучших, свое право быть тебе не нужно заслуживать и доказывать.
Ты можешь ценить свои достижения, даже если окружающие их не замечают.
Какой жизненный вывод из такого послания делает девочка? „Я остаюсь хорошим человеком, даже если чего-то не могу или ошибаюсь. И чтобы ощущать себя достойной, мне не нужно признание других“. Это называется самоценность.
4. Я в тебя верю.
Это тоже не просто слова. Это родительская позиция. „Я знал(-а), что ты сможешь, что у тебя получится. Я верю, что ты сможешь принять правильное для себя решение; если нужно, я помогу тебе разобраться“. Что отсюда произрастает? Самостоятельность и уверенность в собственных силах: я не беспомощная, я могу влиять на свою жизнь, могу себе доверять, могу решать задачи, которые для меня важны. И более широко – я живу свою жизнь.
5. Твое тело принадлежит только тебе.
Ты растешь, твое тело меняется, это естественно и происходит со всеми. Никто другой не имеет права критиковать его и делать с ним что-то (защита от насилия!). Никто не может прикасаться к твоему телу, если тебе это неприятно. На любые попытки нарушить твою телесную безопасность ты можешь сказать однозначное, твердое „Нет, мне это не нравится, прекрати(-те)!“ и даже позвать на помощь. \
6. Говорить „нет“, „мне не нравится“ – нормально.
Каждый родитель хочет, чтобы его девочка росла в безопасности, не была подвержена чужому влиянию и, вырастая, могла отказаться от плохой компании, наркотиков, плохих условий работы и несчастливых отношений. Для этого ей нужно знать – она имеет право на протест.
Она имеет право чего-то не хотеть, с чем-то не соглашаться, говорить об этом – и ее услышат.
Этот опыт девочка получает в первую очередь в семье. Опыт, что тебя не заткнут, не застыдят и не отвергнут в ответ на твое „нет“ помогает, когда нужно, отстоять себя и сохранить внутреннюю свободу.
7. Ты не виновата в проблемах своих родителей.
„Ты не виновата в том, что мы, родители, теряем терпение, злимся, ссоримся между собой, что нам бывает плохо, грустно, безнадежно. Мы старше и опытнее, мы справлялись с жизненными вызовами еще до твоего рождения. Справимся и сейчас“. Здесь мы снимаем с детей ненужный груз: им не нужно что-то делать, как-то эмоционально вкладываться, чтобы родитель оставался в порядке. „Мы сможем и помочь себе, и поддержать тебя. Пока ты растешь, это мы твоя опора, а не ты наша“.
8. Взрослые тоже ошибаются, мне жаль, что это произошло.
Родители иногда срываются или делают (не делают) то, за что потом годами топят себя в чувстве вины.
Нашим девочкам не нужно, чтобы мы были безупречными (или вымотанными внутренними переживаниями). Но абсолютно точно мы нужны им справедливыми и способными на сожаление.
И тогда они поймут, что у них тоже есть право на несовершенство. Никто не идеален. Можно, ошибившись или поссорившись, исправлять ошибки, приносить извинения, мириться, восстанавливать связь. И не считать себя при этом никчемной. Поверьте, единственное, что нужно сейчас выросшим детям, чьи родители были несправедливы, это признание: „Мне очень жаль, что получилось именно так. Я не хотел(-а) тебе зла. Тебе пришлось нелегко, я признаю это, я искренне сожалею“.
9. Будь собой, ты прекрасна такой, какая ты есть!
Ты совершенно уникальный человек – с уникальной внешностью, качествами, мечтами. Это первая часть послания. А вторая: оглянись. Все люди вокруг тоже уникальны. У них есть свои чувства, свои потребности, свои вкусы, свои мечты. В общем, свой внутренний мир, который так же важен для них, как и твой для тебя. И никто из вас не хуже и не лучше. Каждый человек (и ты тоже) – личность, а не набор подходящих функций. И не средство для удовлетворения чужих нужд.
10. Я тебя люблю!
Это самое главное. „Я люблю тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя любой – активной, спокойной, веселой, недовольной. Ты можешь быть разной, и ты принята“.
Это правда: все начинается с любви. Тот, на кого смотрят с любовью, становится любим другими. И прежде всего самим собой.