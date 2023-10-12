Мода и стиль
12.10.2023, 11:35

Новинка для модников: в Эстонии теперь продается известный люксовый бренд из США

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Altuzarra at New York Fashion Week
Altuzarra at New York Fashion Week
ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures | Shutterstock

В расположенном в центре Таллинна бутике Maximalist теперь можно приобрести вези бренда Altuzarra - американского люксового бренда женской одежды и аксессуаров, который основал дизайнер Джозеф Альтузарра в 2008 году.

В Maximalist впервые поступила в продажу коллекция осень/зима 2023 от Altuzarra, в которой можно найти парки с различными узорами, напоминающими чернильные пятна.

В 2014 году американский дизайнер французского происхождения Джозефа Альтузарра был признан лучшим дизайнером Америки и получил престижную премию CFDA (Совета модных дизайнеров Америки).

Отличительной чертой его творчества является то, как искусно он может показать прелесть обыкновенных и простых вещей и превратить их в эксклюзивные хиты сезона.

Ознакомиться с коллекцией можно по адресу Пярну маантеэ, 8 в Таллинне или на сайте Maximalist.

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