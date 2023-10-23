Химик, профессор, модель, кинопродюсер и просто красавица. Кто она — самая загадочная блондинка Эстонии?
Илона Фаустова – химик, профессор, модель, кинопродюсер и просто красавица. Глядя на эту безмятежную уравновешенную блондинку, которая умудряется успеть все и оставаться в балансе, никогда не подумаешь, что она – успешный ученый, ну а в детстве была настоящим сорванцом... С Илоной беседовал журнал JANA Luxury.
- Время от времени вы работаете на съемочных площадках как помощник режиссера и продюсер. Работали в том числе на съемках фильма „Довод“ Кристофера Нолана.
...На съемочных площадках я научилась многому. Сейчас уже работаю и помощником режиссера, и продюсером, и помощником журналиста CNN.
И вот когда Кристофер Нолан снимал в Таллинне „Довод“, меня пригласили в группу. Как AD – помощника режиссера, нас набрали человек 15 для того, чтобы координировать, во-первых, сьемки с участием 4000 человек массовки в Горхолле, и во-вторых, съемки на Лаагна теэ: километры дороги были разделены на участки, их нужно было контролировать, чтобы в кадр не попали лишние машины, люди.