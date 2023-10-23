Химик, профессор, модель, кинопродюсер и просто красавица. Кто она — самая загадочная блондинка Эстонии?

- Время от времени вы работаете на съемочных площадках как помощник режиссера и продюсер. Работали в том числе на съемках фильма „Довод“ Кристофера Нолана.

...На съемочных площадках я научилась многому. Сейчас уже работаю и помощником режиссера, и продюсером, и помощником журналиста CNN.

И вот когда Кристофер Нолан снимал в Таллинне „Довод“, меня пригласили в группу. Как AD – помощника режиссера, нас набрали человек 15 для того, чтобы координировать, во-первых, сьемки с участием 4000 человек массовки в Горхолле, и во-вторых, съемки на Лаагна теэ: километры дороги были разделены на участки, их нужно было контролировать, чтобы в кадр не попали лишние машины, люди.

И нас предупредили, что когда приедет основная съемочная группа Нолана, они кого-то из нас могут выбрать к себе в основную команду. Я подумала: это точно буду не я...