9 модных уроков, которые мы усвоили благодаря Саре Джессике Паркер

Пожалуй, еще одна узнаваемая часть всех образов голливудской дивы — это аксессуары. За годы актерской карьеры актриса выходила на публику с самыми разными украшениями, начиная от прекрасных шляпок и до шикарных брошей. Именно такие мелочи делают образы актрисы запоминающимися и придают им законченный вид.

Актрису гораздо чаще можно увидеть в ярких нарядах, чем в одежде нейтральных оттенков. Паркер умело сочетает разные цвета и принты, для создания своих смелых образов. Она на собственном примере показывает, что главное — придерживаться цветовой гаммы. И именно благодаря решительности ее образы всегда узнаваемы.

В сериале „И просто так“ Кэрри, которую сыграла Паркер, привлекает внимание своим элегантным стилем. И в этом есть заслуга актрисы, она сама принимала участие в подборе нарядов. Даже будучи в зрелом возрасте, Сара продолжает очаровывать выбором одежды от дизайнера Нормы Камали.

Сару нередко можно увидеть в необычных платьях, но зачастую она руководствуется правилом „меньше значит больше“. Она любит легкие, сидящие по фигуре платья, которые смотрятся уместно и в повседневной жизни, и на важных мероприятиях. В своей линии одежды она тоже уделила внимание подобным моделям и подчеркнула, что их можно надеть и на собеседование, и на учебу, и на вечерний выход.

Актриса, как и ее знаменитая героиня, придерживается мнения, что каким бы ни был образ, его можно преобразить с помощью правильных туфель.

Самая важная вещь, которая характеризует Паркер, — ее обувь. У нее найдется пара на любой случай. К непринужденным повседневным нарядам она надевает симпатичные туфли на платформе, к более затейливой одежде подбирает обувь с драгоценными украшениями и надевает носки, а на светские мероприятия носит простые, но яркие лодочки.

Для придания образу завершенности Сара добавляет темный блейзер почти к любому наряду

Если сравнить выходы Паркер в начале ее карьеры и сейчас, то можно заметить одну неизменную часть ее гардероба — это черный пиджак. Она носит разные варианты, сочетая их и с платьями, и джинсами. Актриса отлично усвоила, что черный жакет — универсальная вещь, на которую разумно потратить деньги. Поэтому такой прием можно назвать одним из самых любимых у Сары.

Она отлично владеет искусством многослойности

Паркер редко можно заметить в скучных нарядах даже в прохладную погоду. Вместо этого она переходит к многослойным образам, зачастую миксуя разные цвета. Поэтому даже в хмурый день на ней можно увидеть ту же яркую вещь, которую она носила летом, но дополнила ее теплой одеждой. Благодаря такому приему вещи не лежат без дела, и если овладеть им, то можно уменьшить количество покупок и прилично сэкономить.

Паркер укорачивает брюки и джинсы, подгибая их

Сара Джессика Паркер невысокого роста, но она идеально овладела трюком, с помощью которого выглядит выше. Она носит укороченные или подвернутые брюки и джинсы. Но, применяя такую хитрость, нужно знать некоторые правила. Штаны в неподогнутом состоянии должны касаться верха обуви, чтобы закатанная часть смотрелась красиво.

Не красит ногти в яркие цвета

Многие звезды делают яркий маникюр, но это точно не о Саре. Сама актриса рассказывала, что практически никогда не красит ногти. Потому что много дел делает своими руками: готовит, убирается, стирает. Вместо гель-лака она уделяет внимание аксессуарам. На ее руках можно каждый раз наблюдать множество разных колец и браслетов.

Подчеркивает глаза, но оставляет губы нейтральными

Актриса говорит, что никогда не красит губы цветной помадой, за исключением съемок в кино. В ее арсенале на каждый день прозрачные или нейтральные оттенки блесков для губ. Акцент женщина предпочитает делать на глазах и почти всегда красит их в технике смоки айс. Паркер нравится, когда ее веки выглядят так, словно макияжу пара дней.

Звезды почти всегда выглядят идеально, но и у них не обходится без промахов, поэтому нередко они обращаются за помощью к стилистам. Для того чтобы и нам не сплоховать в самый неподходящий момент, мы уже выснили, какие мелочи могут испортить даже вполне симпатичный образ.