Одежда 90-х, которую носили все модники

„Рамблер“ вспомнил, какая одежда была популярна в 90-е и как ее сочетали с другими предметами гардероба.

Джинсы-“мальвины“

Бренд этих джинс носит название Mawin, но российские модники переделали его на свой лад, так и появилась „мальвина“. Многие мечтали о джинсах Levis, но не каждый мог себе их позволить, поэтому выбирали более бюджетные варианты, среди которых и был бренд Mawin. Модники часто „варили“ обычные джинсы, чтобы придать им желаемый вид, а иногда и пришивали брендовый ярлычок.

Мини-юбки

Длинные юбки и строгие костюмы времен СССР надоели и устарели, поэтому люди хотели внести больше разнообразия в свой гардероб. К тому же, смена политического строя побудила россиян одеваться более ярко, экстравагантно и броско. Так мини-юбки прочно вошли в повседневный гардероб. Правило при выборе этого предмета одежды было одно – чем короче, тем лучше. Их носили с топами, толстовками и футболками, а еще любили сочетать с цветными колготками.

Лосины

Эта вещь была у каждой, причем на улице можно было встретить модников в лосинах самых невероятных расцветок. Их надевали как в обычной жизни, так и на более праздничные события.

Объемный верх

Хрупкие девушки любили наряжаться в большие кожаные куртки и пиджаки, а также отдавали предпочтение платьям с фигурными плечами. Верх сочетали с мини-юбками и леггинсами. Особую популярность завоевали длинные пальто и плащи, которые в то время носили только бунтарки.

Футболки с „Титаником“

Молодой Леонардо ди Каприо полюбился зрительницам из России, и в стране начался настоящий „бум“ вещей с изображением актера. Особой популярностью пользовались футболки и топы с героями „Титаника“.

Спортивные костюмы

Мужская часть населения отдавала предпочтение ярким спортивным костюмам, которые надевали не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. Главное их преимущество – комфорт. Особой популярностью пользовались костюмы от брендов Adidas и Reebok.

Малиновый пиджак

Этот предмет гардероба по праву можно назвать самым узнаваемым символом эпохи 90-х. Как правило, его носили богатые „новые русские“. В моде также были длинные пиджаки с разноцветными карманами.