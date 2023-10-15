5 вещей из осеннего гардероба, которые выдают отсутствие вкуса

Плотные колготки

Подобрать телесные колготки так, чтобы их действительно не было видно, — задача практически невыполнимая. Тем временем набирает обороты максимальная естественность: отсюда и небрежные прически на показах Недель моды, и внезапная актуальность нижнего белья как предмета гардероба, демонстрировать который теперь новая норма. Капрон в эту картину мира попросту не вписывается. Холодно? Прячьте ноги в одежду по сезону.

Короткий приталенный жакет

В этом сезоне актуальны свободные силуэты и уже упомянутая легкая небрежность. Укороченный приталенный жакет слишком напоминает униформу, а потому впал в немилость стилистов. На осень выбирайте объемные модели прямого кроя. Это не только модно, но и комфортно — не придется мерзнуть в „подстреленном“ жакете в ожидании отопительного сезона.

Угги

Век популярности бесформенных австралийских сапожек-тапочек был ярким, но недолгим. Когда-то мы думали, что без пары таких просто невозможно обойтись — по крайней мере, так казалось до первого дождя в обновке. Но, откровенно говоря, этот вид обуви никогда не был символом высокой моды, а теперь окончательно перешел в разряд антитрендов.

Узкие джинсы

Узкие джинсы модницам полюбились не сразу, и процесс их отмены тоже затянулся на годы. Да, они действительно могут подчеркнуть стройность ваших ног, но, увы, на бедра эта волшебная опция не распространяется: все тайное в скинни становится явным. Во время осеннего шопинга рекомендуем держать в голове вновь актуальный силуэт „песочные часы“ и обратить внимание на широкие брюки с высокой талией.

Платье-пальто

Если вас зовут не Кейт Миддлтон, забудьте об этом громоздком предмете гардероба с королевскими амбициями. В реальной жизни платье-пальто в лучшем случае сгодится для ретровечеринки. Гибрид вечернего наряда и верхней одежды противоречит большинству модных веяний, и даже акцент на талии его не спасает.