Не держите в себе: что такое женская агрессия и почему опасно ее подавлять

Даже, когда такое поведение „очень к месту“. А если позволяют себе выплеснуть, как закипевший чайник, все, что накопилось за долгое время, получают от общества порицание и ярлык — неудовлетворенная истеричка. Эксперт по женской самооценке и кинетике, Евгения Иванова, расскажет, почему опасно подавлять агрессию и как ее правильно выражать, чтобы не навредить себе и не прослыть мегерой среди окружающих.

Почему мы сдерживаем себя

Многие родители воспитывают девочек удобными для себя и общества. Поэтому с детства внушают им: „не злись, это некрасиво“, „злюк никто не любит“, „не стоит ссориться, лучше промолчи“. Позже родительские фразы из детства заменяются упреками, которые женщины слышат от партнера и друзей: „перестань так остро реагировать“, „не истери“, „обижаешься как маленькая“, „ты слишком чувствительная“.



В результате „хорошие“ девочки все больше убеждаются в установке: правильно то, что позитивно. А злость, обида и другие негативные чувства — плохие и небезопасные. Ведь когда мы их проявляем, нас не понимают, не принимают и не любят. А те, кто позволяет себе подобное агрессивное поведение — просто неадекватные фурии. Однако такой стереотип ошибочен. И подавление негативных эмоций со временем приводит к неприятным последствиям.

Чем опасен отказ от агрессии